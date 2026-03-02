Mi cuenta

Valdoviño

El GDR Seitura 22 explicará esta tarde los pormenores de la nueva convocatoria Leader en Valdoviño

Será este martes, a las 20.00 horas

Redacción
02/03/2026 18:51
Charla de Seitura 22 en imagen de archivo
Cedida
La Casa da Cultura acogerá en la tarde de este martes (20.00 horas) una charla informativa sobre la nueva convocatoria de las ayudas Leader, dotada con más de un millón de euros para proyectos de los municipios de Ferrol, Eume y Ortegal –además de Miño y Vilarmaior–. 

El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Seitura 22, encargado de gestionar estos fondos en el territorio, ofrecerá todos los detalles de estas subvenciones.

