Valdoviño

Valdoviño acoge un curso para empoderar a las mujeres en la búsqueda de trabajo

Un total de 14 personas participan en esta convocatoria

Redacción
23/02/2026 16:04
Un momento de la visita
Un momento de la visita
Cedida
Valdoviño se ha convertido esta semana en el epicentro de la formación para el empleo en la comarca. Hasta este jueves, la localidad acoge una nueva acción formativa enmarcada en el Programa Integrado de Empleo de Galicia, una iniciativa de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ferrol.

El curso, “Técnicas de búsqueda de empleo”, forma parte del bloque de formación transversal del proyecto, y está dirigido específicamente a mujeres en situación de desempleo empadronadas en los municipios que integran el ente supramunicipal, con el objetivo de dotarlas de herramientas actualizadas para afrontar con éxito los procesos de selección actuales.

Tanto el alcalde, Alberto González, y la concejala de Servicios Sociales, Rosana García, acudieron hasta las instalaciones municipales para dar la bienvenida a las 14 alumnas que participan en este curso, a las que el regidor invitó personalmente a sacar “o máximo rendemento dunha iniciativa coa que mellorar as súas oportunidades de cara a súa entrada no mercado de traballo”.

Este programa no solo ofrece pautas sobre la elaboración de currículos o la preparación de entrevistas, sino que fomenta el empoderamiento y la seguridad de las asistentes frente al mercado de trabajo.

