Valdoviño

TEGA pone en el punto de mira los convenios urbanísticos incluidos en el PXOM valdoviñés

El Concello incide en que las propuestas parten de los propietarios, estando algunos en fase de tramitación

Redacción
20/02/2026 21:26
Casa consistorial de Valdoviño
Casa consistorial de Valdoviño
Daniel Alexandre
El desarrollo del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Valdoviño, en fase de elaboración, continúa generando controversia en la localidad. En un comunicado, el candidato a los próximos comicios por Terra Galega (TEGA), Juan José Pérez, cuestiona la viabilidad de los convenios urbanísticos “cuyo plazo ya ha finalizado”, y que, sostiene, fueron “rechazados mayoritariamente en una reunión formal por los propietarios afectados dentro del ámbito del polígono proyectado”.

La formación incide en la “clara sensación de desprotección” que padece la vecindad, de la que asegura “muchos de ellos hicieron aportaciones económicas en su momento con la expectativa de un proyecto que hoy no cuenta con respaldo mayoritario y que carece de los instrumentos urbanísticos necesarios para su ejecución”.

Solicitan al ejecutivo información y el acceso público al documento

TEGA pide información sobre el polígono incluido en el PXOM de Valdoviño

TEGA señala, asimismo, la “grave insistencia pública de una concejala del BNG” para impulsar el convenio, “cuando existen vínculos familiares con terrenos incluidos en el ámbito afectado”.

Por su parte, y a preguntas de este Diario, fuentes municipales aseguran que las propuestas de inclusión de convenios al PXOM son “únicamente dos propietarios”.

El Ayuntamiento explica, asimismo, que actualmente hay varios siguiendo la tramitación marcada por la normativa, a la espera de los informes técnico-jurídicos, y que desde un primer momento la administración local trasladó a los propietarios y propietarias de terrenos la importancia de incorporar estos convenios al PXOM al “adiantar o desenvolvemento urbanístico do municipio”

