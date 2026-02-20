El arte de Manuel Carballeira amplía el legado de Rosalía de Castro en Valdoviño

mural rosalía de castro en Valdoviño Cedida

Valdoviño se prepara para conmemorar el Día de Rosalía el próximo lunes con la inauguración de una nueva intervención artística junto a la playa de A Frouxeira. En esta ocasión, el pintor local Manuel Carballeira ha rendido tributo a la trascendencia histórica de la poetisa recuperando un hito de finales de los años 70: el momento en el que Castro se convirtió en la primera mujer, más allá de la realeza, en protagonizar un billete de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Así, Carballeira se inspiró en el icónico billete de 500 pesetas para el mural que ya decora desde este viernes dos de las paredes del edificio de los aseos de la playa pequeña y que se suma a otras obras “rosalianas” más, también de su autoría.

Los municipios de Ferrol, Eume y Ortegal comienzan a celebrar el Día de Rosalía Más información

Así las cosas, en la galería de arte valdoviñesa al aire libre, es posible contemplar a la Rosalía surfera, cabalgando sobre una tabla las olas creadas por decenas de libros. También su rostro configurado por sus propios versos o la recreación de una hipotética fotografía de 1881, que ilustraría la visita de la escritora y su familia “á praia máis curativa do municipio”, recuerdan desde el Concello.

Desde el ejecutivo local invitan a la ciudadanía a visitar la obra para conmemorar, el próximo lunes, el Día de Rosalía.