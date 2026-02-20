Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

El arte de Manuel Carballeira amplía el legado de Rosalía de Castro en Valdoviño

La escritora fue la primera mujer, más allá de la realeza, en protagonizar un billete

Redacción
20/02/2026 21:42
mural rosalía de castro en Valdoviño
mural rosalía de castro en Valdoviño
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Valdoviño se prepara para conmemorar el Día de Rosalía el próximo lunes con la inauguración de una nueva intervención artística junto a la playa de A Frouxeira. En esta ocasión, el pintor local Manuel Carballeira ha rendido tributo a la trascendencia histórica de la poetisa recuperando un hito de finales de los años 70: el momento en el que Castro se convirtió en la primera mujer, más allá de la realeza, en protagonizar un billete de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Así, Carballeira se inspiró en el icónico billete de 500 pesetas para el mural que ya decora desde este viernes dos de las paredes del edificio de los aseos de la playa pequeña y que se suma a otras obras “rosalianas” más, también de su autoría.

Los municipios de Ferrol, Eume y Ortegal comienzan a celebrar el Día de Rosalía

Más información

Así las cosas, en la galería de arte valdoviñesa al aire libre, es posible contemplar a la Rosalía surfera, cabalgando sobre una tabla las olas creadas por decenas de libros. También su rostro configurado por sus propios versos o la recreación de una hipotética fotografía de 1881, que ilustraría la visita de la escritora y su familia “á praia máis curativa do municipio”, recuerdan desde el Concello.

Desde el ejecutivo local invitan a la ciudadanía a visitar la obra para conmemorar, el próximo lunes, el Día de Rosalía.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

mural rosalía de castro en Valdoviño

El arte de Manuel Carballeira amplía el legado de Rosalía de Castro en Valdoviño
Redacción
Casa consistorial de Valdoviño

TEGA pone en el punto de mira los convenios urbanísticos incluidos en el PXOM valdoviñés
Redacción
Imagen de archivo de una sesión plenaria en el Concello de Valdoviño

“La falta de claridad sobre los contratos”, el motivo de la marcha del pleno del PP de Valdoviño
Redacción
Foto de familia de los nacionalistas en Valdoviño

El BNG de Valdoviño pide un IES y un centro de día en el Parlamento
Redacción