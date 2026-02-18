“La falta de claridad sobre los contratos”, el motivo de la marcha del pleno del PP de Valdoviño
La formación desmiente que haya sido por no abordar la moción sobre el centro de día
El grupo municipal del PP de Valdoviño ha emitido un comunicado para “aclarar” los motivos por los que la formación abandonó el último pleno municipal. La portavoz, Ana María López, sostiene que se debió a la “falta de transparencia e claridade sobre os contratos reparados de forma suspensiva pola intervención” y no “por non querer votar unha moción que afectaba ao centro de día”.
Los populares inciden en que “levamos moito tempo preguntando polos numerosos reparos suspensivos que presentan diferentes contratos, convenios e mesmo nóminas e gratificacións extraordinarias do equipo de goberno, sen que se nos ofreza ningún tipo de aclaración”.
El PP critica, asimismo, la postura del BNG, a cuyos ediles acusa de ser “meros palmeiros. O que deberían facer é oposición. De non ser así, eles tamén serán cómplices de todas estas irregularidades”, culmina Díaz en su comunicado.