El BNG de Valdoviño pide un IES y un centro de día en el Parlamento

Foto de familia de los nacionalistas en Valdoviño Cedida

La demanda de un instituto y un centro de día en Valdoviño llegará al Parlamento autonómico. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego en la localidad, André Rodríguez, explica que el diputado ferrolano de la organización, Mon Fernández, trasladará ambas cuestiones a la cámara gallega, dando respuesta así, recalca, a una demanda que ha conseguido poner de acuerdo a una amplia mayoría en el concello.

El BNG explica que la población mayor de 65 años ha aumentado en las dos últimas décadas y media. En 2001, apunta, eran 1.708 vecinos y vecinas, por las 2.194 actualmente. El porcentaje de residentes en este tramo de edad ha pasado del 25 al 32%, una realidad que, según Rodríguez, no debe pasar desapercibida y tendría que significar “unha maior preocupación e investimento” por parte de la Xunta.

En ese sentido, el portavoz del BNG lamenta que en el pleno del pasado jueves en el que se abordó una moción para demandar un centro de día, todos los partidos, salvo el Partido Popular, la apoyaron. “Preferiu marchar do pleno e non participar nun dos debates máis importantes para e veciñanza nos últimos anos”, apuntó el portavoz municipal del BNG.

Nuevo centro

El centro de día es solo una de las dos demandas que reclama el BNG, que se hace eco también de una reivindicación que también concita el interés del resto de formaciones. André Rodríguez recuerda que este “movemento” impulsado por el Anpa del CPI Atios –centro que ofrece hasta 4º de Secundaria, pero no Bachillerato– cuenta con el apoyo de todas las formaciones.

“Estas peticións de novos servizos de atención ás persoas maiores e para ampliar o ensino público no municipio”, señalaron André Rodríguez y Mon Fernández, “son esenciais en xeral, pero aínda máis no rural para evitar o despoboamento”.

En esa línea, recuerda que son “dotacións capaces de corrixir tendencias demográficas, asentando poboación nova ou evitando que a nosa veciñanza teña que marcha aos grandes núcleos urbanos na procura de mellores servizos sen os problemas de transporte que, polo deseño do Partido Popular, xa parecen naturais no país”.

“Propaganda” Rodríguez cargó las tintas contra el gobierno de la Xunta, al que acusa de “facer propaganda institucional” que lo único que ha hecho es que Valdoviño “fose quedando á cola de diferentes servizos, e os nosos veciños e veciñas teñen que procuyralos noutros concellos da contorna que, ademais, pola súa escaseza, están tamén saturados”.