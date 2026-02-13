Mi cuenta

Herida en una colisión entre dos coches en Valdoviño

Ocurrió poco después de las once de la mañana de este viernes, enfrente de la farmacia

Redacción
13/02/2026 13:33
La ocupante de un vehículo que circulaba por la AC-116 a su paso por el municipio de Valdoviño ha tenido que ser trasladada este viernes con heridas leves al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) tras sufrir un accidente. 

Según la información facilitada por el 112 Galicia, fue un particular no implicado quien llamó a las 11.15 horas para alertar de una colisión entre dos coches a la altura del kilómetro 9, enfrente de la farmacia de Meirás.

Al parecer, uno de los turismos se incorporaba a la vía principal desde una secundaria y colisionó con otro que iba en sentido Cedeira por causas que se investigan. Hasta el punto se trasladó la Guardia Civil de Tráfico y Urxencias Sanitarias 061.

