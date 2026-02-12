Mi cuenta

Valdoviño

El incendio de un cuadro eléctrico en Meirás moviliza a los equipos de emergencia

El fuego se declaró minutos antes de las ocho de la tarde de este jueves 

Redacción
12/02/2026 20:30
Imagen de archivo de los bomberos del GES de Mugardos
Imagen de archivo de los bomberos del GES de Mugardos
AEC
Un dispositivo de emergencias se ha desplazado en la tarde de este jueves para sofocar el fuego que se había declarado en una vivienda ubicada en la parroquia de Meirás, en Valdoviño.

En concreto, el 112 Galicia recibió la alerta a las 19.53 horas, indicando que estaba ardiendo un cuadro eléctrico localizado en el exterior de un inmueble situado en el lugar de Riobó, en el margen de la AC-116.

Afortunadamente, ninguna persona se vio afectada por el suceso, informa la Central de Emergencias. Hasta el lugar se desplazó el GES de Mugardos, la Guardia Civil y la Policía Local de Valdoviño.

