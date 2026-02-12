El incendio de un cuadro eléctrico en Meirás moviliza a los equipos de emergencia

Imagen de archivo de los bomberos del GES de Mugardos AEC

Un dispositivo de emergencias se ha desplazado en la tarde de este jueves para sofocar el fuego que se había declarado en una vivienda ubicada en la parroquia de Meirás, en Valdoviño.

En concreto, el 112 Galicia recibió la alerta a las 19.53 horas, indicando que estaba ardiendo un cuadro eléctrico localizado en el exterior de un inmueble situado en el lugar de Riobó, en el margen de la AC-116.

Afortunadamente, ninguna persona se vio afectada por el suceso, informa la Central de Emergencias. Hasta el lugar se desplazó el GES de Mugardos, la Guardia Civil y la Policía Local de Valdoviño.