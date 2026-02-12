Mi cuenta

Diario de Ferrol

Literatura

El escritor Henrique Dacosta invita a la biblioteca de Valdoviño a conocer “Mortes con argumento”

Antón Cortizas lo acompañará en la presentación del thriller este viernes

Redacción
12/02/2026 11:05
Dacosta sorprendió a los lectores tras dos libros de relatos

Daniel Alexandre
Henrique Dacosta, profesor y escritor, presenta este viernes 13 en la biblioteca de Valdoviño su última obra, “Mortes con argumento”. Se trata de un thriller policial que hace gala de un “brillante” manejo del suspense y que dará a conocer el autor en compañía de Antón Cortizas, a las 19.00 horas.

Esta obra publicada con la editorial Belagua, que firmará a todo el que lo desee al terminar el encuentro, aparece por sorpresa para sus lectores, después de haberles propuesto los relatos que incluyó en “Á deriva” y “O estraño caso da bicicleta amarela”.

Todos los personajes del nuevo ejemplar tienen algo que ocultar, un secreto que Dacosta maneja con maestría gracias a su dominio del lenguaje, en el que continúa plasmando su interés por la conservación de las expresiones propias de la zona y vuelve a animar a recorrer de su mano los paisajes de la comarca, en los que siempre ambienta sus textos.

Con “Mar para todo o sempre” (1991), “Sobre comboios, janelas e outras pequenas histórias (1993) e “Unha mada de doce relatos”, Henrique Dacosta ganó el Premio Carvalho Calero. También quedó en primera posición en el Lueiro Rey de Novela con “Illas a sotavento”, mientras que en la primera edición del Certame de Relato Curto Cidade Vella resultó finalista con “Muralla de Crescórnio” (1989).

Otros títulos suyos son “Os desherdados” (2006), “O prezo da tentación” (2008), “Entrada ao xardín do saber” (2014), “A Rota do Oeste” (2019), “O día que ao Carlos lle fora mal” (2018), “Ferroláns na Historia da Literatura Galega” (2007) y “Carvalho Calero. Vida e obra dun ser polifacético” (2020).

