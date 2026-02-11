Mi cuenta

Valdoviño

Valdoviño cierra el acceso al faro de Punta Frouxeira

La decisión viene motivada por la notificación de la Dirección Xeral de Emerxencias, que elevaba la alerta a nivel rojo

Redacción
11/02/2026 15:49
Vista panorámica del faro
Vista panorámica del faro
Jorge Meis
Durante esta mañana de miércoles, el Concello de Valdoviño procedió al corte de la carretera de acceso al faro de Punta Frouxeira después de que la Dirección Xeral de Emerxencias notificase que la alerta por temporal pasaba a nivel rojo en zonas de costa. 

Esta medida ya estaba contemplada en el último bando de la Alcaldía, donde también se recogen las restricciones a aplicar en el caso de que se activen estas alertas, entre las que destaca que la práctica deportiva en el mar esta prohibida mientras se mantenga la alarma por riesgo. 

Desde el gobierno municipal piden, mientras se alargue el temporal, responsabilidad vecinal y "responsabilidade no cumprimento das restriccións impostas nesta situación".

