La Diputación encarga un proyecto para mejorar un tramo de la DP-5405 en Valdoviño

Visita al tramo en el que está previsto actuar Cedida

La diputada de Vías y Obras de la Diputación de A Coruña, Mónica Rodríguez, mantuvo un encuentro con el alcalde de Valdoviño, Alberto González, para conocer de primera mano el estado de la carretera provincial DP-5405. En la reunión participaron ingenieros del departamento provincial de carreteras y concejales de Valdoviño.

El tramo analizado discurre entre la AC-116, a la altura de la rotonda de Cantodomuro, en Meirás, y la autovía autonómica AG-64, una vía por la que circula un volumen elevado de tráfico al constituir una de las principales conexiones con la AG-64, según explicó el alcalde.

Durante la visita, la diputada y el equipo técnico evaluaron las características actuales de la carretera y las necesidades de mejora para reforzar la seguridad vial y la capacidad de la vía. Como resultado del encuentro, la Diputación y el Concello acordaron iniciar los trabajos previos a la redacción de un proyecto de ampliación del primero tramo, situado en la zona más próxima a Meirás, concretamente en el lugar de Riaña.

La actuación tendrá como objetivo el ensanche de la plataforma, lo que permitirá mejorar la circulación, la seguridad y la funcionalidad de esta carretera provincial de gran importancia para Valdoviño.