Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

La Diputación encarga un proyecto para mejorar un tramo de la DP-5405 en Valdoviño

La diputada de Vías y Obras se reunió con el alcalde de Valdoviño

Redacción
06/02/2026 22:44
Visita al tramo en el que está previsto actuar
Visita al tramo en el que está previsto actuar
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La diputada de Vías y Obras de la Diputación de A Coruña, Mónica Rodríguez, mantuvo un encuentro con el alcalde de Valdoviño, Alberto González, para conocer de primera mano el estado de la carretera provincial DP-5405. En la reunión participaron ingenieros del departamento provincial de carreteras y concejales de Valdoviño.

El tramo analizado discurre entre la AC-116, a la altura de la rotonda de Cantodomuro, en Meirás, y la autovía autonómica AG-64, una vía por la que circula un volumen elevado de tráfico al constituir una de las principales conexiones con la AG-64, según  explicó el alcalde.

Durante la visita, la diputada y el equipo técnico evaluaron las características actuales de la carretera y las necesidades de mejora para reforzar la seguridad vial y la capacidad de la vía. Como resultado del encuentro, la Diputación y el Concello acordaron iniciar los trabajos previos a la redacción de un proyecto de ampliación del primero tramo, situado en la zona más próxima a Meirás, concretamente en el lugar de Riaña.

La actuación tendrá como objetivo el ensanche de la plataforma, lo que permitirá mejorar la circulación, la seguridad y la funcionalidad de esta carretera provincial de gran importancia para Valdoviño.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El diputado del BNG, Mon Ferández

El PP rechaza la propuesta del BNG de gestión de la residencia de Cariño
Redacción
Celebración en Cedeira de los 50 años de España en Libertad

“As Alumnas” clausura en Cedeira los actos de “50 años de Libertad”
Redacción
El ideal gallego

Todo listo en Monfero para rendir tributo al grelo
Redacción
Presentación del cartel de la Feira do Grelo

As Pontes envuelve la Feira do Grelo con una amplia programación cultural
Redacción