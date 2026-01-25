Valdoviño abre las puertas de las escuelas unitarias de Vilarrube, Taraza y Lago

Un momento de una actividad celebrada en Taraza Cedida

El Concello de Valdoviño anunció durante las últimas jornadas que durante el mes de febrero se procederá a la apertura de puertas de las escuelas unitarias integradas en el Colegio Rural Agrupado (CRA) del término municipal.

De esta forma, el jueves día 25 se podrá visitar los centros ubicados en Vilarrube, Taraza y Lago –a las 16.00, 16.30 y 18.00 horas, respectivamente– siempre que se haya concertado una cita previa en los teléfonos 623 007 222, 623 007 222 y 623 009 243.

Con esta propuesta, desde el gobierno de Alberto González se busca dar a conocer no solo el trabajo que se realiza con los más pequeños, sino también los pormenores del día a día o las instalaciones pero, como remarcó el Alcalde, poniendo el foco “no proxecto educativo” que se desarrolla en cada espacio pero que se trabaja de manera conjunta entre los centros.

Conociendo ya las fechas y horarios disponibles, desde el Ayuntamiento recuerdan la importancia de concretar una cita previa para, así, poder organizar de forma más eficiente cada encuentro.

Asimismo, ponen a disposición de todos aquellos interesados el contacto de la dirección del CRA, pudiendo llamar al número 623 105 879.