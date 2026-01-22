Valdoviño invertirá 1,3 millones en la última fase de ampliación del centro sociocomunitario

Visita a los trabajos en el centro sociocomunitario en 2020 Daniel Alexandre

El Ayuntamiento de Valdoviño da un paso decisivo para culminar una de sus infraestructuras sociales más ambiciosas. La administración local se encuentra en la fase de contratación de la tercera y última fase de las obras del centro sociocomunitario, una intervención que cuenta con un presupuesto de licitación de 1.303.360 euros. El objetivo central de esta actuación es la construcción de una segunda planta en el inmueble, lo que permitirá dotar al municipio de su primer centro de día, una demanda histórica de la vecindad.

El proyecto, con un plazo de ejecución de once meses, prevé la incorporación de 400 metros cuadrados adicionales en la segunda planta del edificio. Estos nuevos espacios no solo albergarán los servicios de atención a mayores, sino que también se destinarán a aulas de formación y zonas de uso para el tejido asociativo de la localidad.

Valdoviño volverá a licitar las obras de la última fase del centro sociocomunitario Más información

Además, la reforma incluye la instalación de una pasarela exterior que conectará el inmueble con la contigua Casa da Cultura e implicará también diversas mejoras de eficiencia energética orientadas a minimizar el impacto medioambiental del complejo.

Cabe recordar que la trayectoria administrativa de esta intervención ha sido compleja, con un primer concurso desierto en 2021 que se logró adjudicar en 2022 –pero la empresa adjudicataria renunció debido a la inflación global de los costes de construcción–. Un intento posterior en 2024 volvió a quedarse sin aspirantes y ahora, tras revisar al alza el presupuesto y ajustar los criterios técnicos para hacer el contrato más atractivo, el Ayuntamiento confía en que las empresas presenten sus ofertas antes de la fecha límite del 10 de febrero.

Las rachas de viento y las lluvias provocan desprendimientos en la playa de A Frouxeira Más información

La finalización de esta tercera fase supondrá la rehabilitación integral de lo que fue el antiguo mercado municipal, reconvertido ahora en el epicentro de la vida social de Valdoviño. Las dos primeras etapas de la reforma concluyeron en 2020, coincidiendo con la pandemia del covid, y tras el retorno a la normalidad el centro comenzó a operar acogiendo actividades formativas y sirviendo de sede estable para entidades locales, a la espera de esta ansiada ampliación definitiva.