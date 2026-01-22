Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Valdoviño invertirá 1,3 millones en la última fase de ampliación del centro sociocomunitario

Se habilitará una pasarela que conectará con la Casa da Cultura

Redacción
22/01/2026 17:34
Visita a los trabajos en el centro sociocomunitario en 2020
Visita a los trabajos en el centro sociocomunitario en 2020
Daniel Alexandre
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El Ayuntamiento de Valdoviño da un paso decisivo para culminar una de sus infraestructuras sociales más ambiciosas. La administración local se encuentra en la fase de contratación de la tercera y última fase de las obras del centro sociocomunitario, una intervención que cuenta con un presupuesto de licitación de 1.303.360 euros. El objetivo central de esta actuación es la construcción de una segunda planta en el inmueble, lo que permitirá dotar al municipio de su primer centro de día, una demanda histórica de la vecindad.

El proyecto, con un plazo de ejecución de once meses, prevé la incorporación de 400 metros cuadrados adicionales en la segunda planta del edificio. Estos nuevos espacios no solo albergarán los servicios de atención a mayores, sino que también se destinarán a aulas de formación y zonas de uso para el tejido asociativo de la localidad.

Valdoviño volverá a licitar las obras de la última fase del centro sociocomunitario

Más información

Además, la reforma incluye la instalación de una pasarela exterior que conectará el inmueble con la contigua Casa da Cultura e implicará también diversas mejoras de eficiencia energética orientadas a minimizar el impacto medioambiental del complejo.

Cabe recordar que la trayectoria administrativa de esta intervención ha sido compleja, con un primer concurso desierto en 2021 que se logró adjudicar en 2022 –pero la empresa adjudicataria renunció debido a la inflación global de los costes de construcción–. Un intento posterior en 2024 volvió a quedarse sin aspirantes y ahora, tras revisar al alza el presupuesto y ajustar los criterios técnicos para hacer el contrato más atractivo, el Ayuntamiento confía en que las empresas presenten sus ofertas antes de la fecha límite del 10 de febrero.

Praia da Frouxeira Valdoviño desprendimientos

Las rachas de viento y las lluvias provocan desprendimientos en la playa de A Frouxeira

Más información

La finalización de esta tercera fase supondrá la rehabilitación integral de lo que fue el antiguo mercado municipal, reconvertido ahora en el epicentro de la vida social de Valdoviño. Las dos primeras etapas de la reforma concluyeron en 2020, coincidiendo con la pandemia del covid, y tras el retorno a la normalidad el centro comenzó a operar acogiendo actividades formativas y sirviendo de sede estable para entidades locales, a la espera de esta ansiada ampliación definitiva.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Muelle de embarcaciones en Pontedeume

El GALP Golfo Ártabro Norte impulsa un curso de pesca y turismo
Redacción
Imagen de archivo de la casa consistorial de Cabanas

Cabanas amplía el saneamiento en A Barrosa y renueva el firme en Salto de Abaixo
Redacción
Operarios y maquinaria en el vial pontés

As Pontes inicia la mejora de la calle Anduriñas, con una inversión de 223.349 euros
Redacción
Sandra Permuy (izquierda) y Justo Ardá en sus encuentros en Fitur

Ferrolterra exibe su diversidad en Fitur: arte urbano en Fene, legado indiano en Ares y eclipse solar en Ortigueira
Redacción