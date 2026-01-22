Las rachas de viento y las lluvias provocan desprendimientos en la playa de A Frouxeira

Dos personas, esta mañana, junto a uno de los carteles de advertencia Daniel Alexandre

Las fuertes rachas de viento y las intensas lluvias registradas en las últimas jornadas han hecho mella, de nuevo, en el municipio de Valdoviño. Ante las previsiones de que continuará esta inestabilidad y siguiendo el dicho popular de que “toda precaución es poca”, el Ayuntamiento instaló este jueves cartelería para advertir del peligro de desprendimientos de rocas en los acantilados de uno de los accesos a la playa de A Frouxeira.

Cabe recordar que este tipo de sucesos son habituales en la localidad, por lo que el Consistorio extrema las medidas para evitar cualquier tipo de suceso. En este sentido, desde el Concello recuerdan que en octubre de 2023 ya se registró un derrumbe en esta zona, en la playa pequeña, y que un año después, en julio, se llevó a cabo un derribo controlado en una parte del talud situado en el paseo del arenal –también en el área de influencia de la playa pequeña– como medida preventiva.

A comienzos de este mismo año, el temporal provocó un gran desprendimiento en los acantilados de Campelo. Además, en las últimas horas el ejecutivo valdoviñés prohibía la circulación, hasta nuevo aviso, desde la carretera que da acceso al faro de Meirás, recomendando a las vecinas y vecinos “evitar desprazamentos á franxa litoral e o cumprimento das recomendacións do 112”.