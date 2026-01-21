Valdoviño dice adiós para siempre a la barrera artificial de A Frouxeira
La actuación de la Xunta llega tras un estudio que avala que el dique no tiene efecto sobre su hidrodinámica
Valdoviño se despide desde la jornada de este miércoles de la barrera artificial del complejo litoral de A Frouxeira. La Consellería de Medio Ambiente inició ya los trabajos para retirar de manera definitiva este dique, una intervención que se prevé que se prolongue por pocos días.
La actuación llega después de que la Xunta haya recibido los resultados del estudio técnico encargado para conocer las repercusiones y que anunció la titular del departamento, Ángeles Vázquez, el pasado mes de noviembre, en su visita a la laguna. Las conclusiones, explican fuentes de la Consellería, apuntan que el dique de piedras instalado hace años no tiene efecto alguno sobre la hidrodinámica, por lo que carece de un papel en su funcionamiento.
Origen
Cabe recordar que esta barrera de piedras se colocó tras el desastre ecológico provocado por el hundimiento del buque petrolero "Prestige", después de que una estructura destinada a evitar la contaminación dañase el canal de desagüe.
La acumulación de arena que se depositaba hasta el momento en la laguna –derivada del bloqueo que suponía esta escollera– obligaba a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural a activar, cada año de manera periódica, el protocolo de vaciado con el objetivo de evitar inundaciones en la zona.
La intervención iniciada este miércoles por la Consellería acabará con la imagen habitual de las máquinas trabajando sobre el arenal para abrir la desembocadura.
Demanda del Concello
El Consistorio valdoviñés recordaba en sus redes sociales que esta actuación “responde á petición realizada polo actual exectutivo local dened a primeira lexislatura de goberno”.
El Concello confirmó además que la Xunta trasladó recientemente al alcalde, Alberto González, “o resultado positivo” del estudio técnico, “despexando así o camiño para levar a cabo os traballos que permitirán retirar as pedras que conforman a barreira artificial”.
Así las cosas, con esta intervención el ejecutivo autonómico pretende recuperar el flujo natural del lago, cuyo funcionamiento hidrológico se ha visto alterado durante el último siglo –fundamentalmente por la actuación humana–.
Primer humedal reconocido con la distinción ramsar
El humedal de A Frouxeira fue el primero de Galicia en contar con la distinción internacional Ramsar y está considerado uno de los puntos de mayor biodiversidad de la Comunidad por su riqueza en flora y fauna protegida.
En este sentido, el enclave valdoviñés –declarado también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC Costa Ártabra)– es una lugar de especial relevancia para dos especies amenazadas: el escribano palustre o escriventa das canaveiras (Emberiza schoeniclus lusitanica), en peligro de extinción, y el chorlitejo patinegro o píllara das dunas (Charadrius alexandrinus), considerada como vulnerable.