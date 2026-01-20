La memoria de quienes barrenaron el monte en Valdoviño para que Ferrol tuviese agua

Albino, enseñando su querida foto, y Paco, ambos en la acogedora cocina de O Coval F. C.

Albino Vergara Anidos habla de su vida como suelen hacerlo quienes no se dan importancia: a poquitos. Por eso, su sobrino Paco Vergara Sabín se ha vuelto todo un experto en tirarle de la lengua y animarlo a que rebusque en su memoria —prodigiosa, a sus 93 años— los datos sobre aquellos años en los que se convirtió en uno de los trabajadores que cumplieron con la misión de llevar el agua a Ferrol construyendo el entramado de túneles que va de As Forcadas al barrio de Catabois.

Desde su patria en O Coval —donde regentó junto a su mujer, Ermitas, una emblemática tienda-bar cuya esencia sigue manteniendo, al otro lado de la carretera, una de sus hijas—, este vecino de Valdoviño trabajó además en otras muchas cosas para sacar a su familia adelante siendo, durante el proyecto de la presa, quien se encargaba de controlar el compresor principal de la compleja maraña de bombas que sirvió para achicar el agua a medida que iban barrenando el monte hasta rematar una estructura que se puso en funcionamiento hizo ahora 60 años.

Jornada de 12 horas

Guardando como oro en paño una foto de grupo en la que sale con un puro que les regaló la empresa y una flamante camisa blanca, muestra Albino que aquel día fueron invitados a una comida por la compañía para celebrar el final de unas tareas que se llevaron por delante, recuerda, a una persona en un trágico accidente laboral.

“Vuelan” las plazas para la nueva ruta guiada por As Ferrerías que impulsa Valdoviño Más información

“Tiñan pagado o seguro para tres mortos, pero morreu un só”, resume, explicando que el suceso no se sobrevino en una de tantas explosiones de dinamita, como cabría suponer, sino sacando el escombro del interior de la montaña a través de un sistema de vagonetas tiradas por animales. Asimismo, otro compañero perdió un brazo.

El embalse de As Forcadas cambió por completo la configuración de los núcleos de alrededor Jorge Meis

Trabajando de ocho de la tarde a ocho de la mañana, cuando Albino volvía a su casa dormía un poco y se ponía detrás de la barra. Tenía 33 años y Paco, su sobrino, 13. “Eu andaba polos montes, polos lindeiros, e ás veces ía co meu tío de noite polos túneles, e máis o meu pai, e teño que recoñecer que tiña un pouco de medo porque o chan afundía, estaba todo moi brando”, admite, haciendo alarde también de una colección de recuerdos ligada a una construcción que cambió la vida de las parroquias de Loira y Vilaboa, sobre todo, pero también de lugares como O Coval o la propia aldea de As Forcadas, donde apuntan que tenían parientes y que había un molino y un horno de pan famosísimo que, como el resto de casas, sucumbió bajo el agua.

Saltos de agua "increíbles" en una zona virgen y salvaje: el nuevo sendero equipado de Valdoviño Más información

No se olvidan, tampoco, de la división vecinal que provocó el proyecto. “Houbo moitas pelexas porque uns aceptaban os cartos e a expropiación e outros non; houbo quen dixo que non ía tocalos nunca e morreu coa cantidade intacta no Banco Pastor”, comparten, rememorando que unos y otros, eso sí, encontraron un frente común al tener que pelear por recibir las cuantías de las indemnizaciones tiempo después de que el agua corriese ya por unas tuberías que Albino y Paco conocen igualmente al dedillo.

Así, además de incidir en que “foron tres anos de obras —entre 1962 y 1965—, custou moito barrenar o monte este, levou moito tempo”, son capaces de trazar el itinerario de los túneles por Castro, San Miguel, Sedes y San Mateo, la parroquia naronesa en la que se instalaron las bombas para impulsar el agua a los depósitos del barrio ferrolano de Catabois.

El inspector de la Confederación y el alcalde de Ferrol en visita a las obras de As Forcadas El Correo Gallego

Precisa Albino que a él lo captaron en plena faena, puesto que el aparejador y el jefe de obra paraban en su taberna, así que lo ficharon para el turno de noche por un sueldo que empezó en 32 pesetas y fue aumentándose en paralelo a la llegada de la electrificación de las máquinas, que requerían de menos pericia: “Iso facíao calquera porque só había que botar un machete ou subilo”, zanja Albino sorbiendo el café al calor de su bilbaina.

Odisea en Valdoviño

Después de años de rumores sobre la construcción del embalse, finalmente fue el 9 de septiembre de 1953 cuando se aprobó la información pública el “proyecto de ampliación del abastecimiento de aguas de la ciudad de El Ferrol del Caudillo” y se publicó en diciembre en El Correo Gallego, el mismo periódico que publicaría nueve años después, en septiembre de 1962, el listado con la relación de expropiaciones en nombre del Ministerio de Obras Públicas y, más concretamente, de la Oficina coruñesa de la Confederación Hidrográfica del Norte de España.

El socavón ferrolano que padecen los vecinos de Valdoviño Más información

Ya en febrero de 1963, el ministro José Vigón visitaba las obras empezadas en As Forcadas, unos trabajos “a los que se les dará el mayor impulso”. Pocos días después, el alcalde ferrolano, José María López Ramón, y el inspector jefe de la Confederación, Santillán, ofrecieron un tour a los periodistas por la zona y también por Catabois, donde ya se estaban construyendo “ocho depósitos de 18.000 litros” para almacenar el agua que debía llegar tras pasar por “una presa de 18 metros de altura y 180 de longitud que embalsará más de 7.000.000 de metros cúbicos”.

Momento en el que se encontraron los trabajadores en mitad del túnel número uno Bernardino - El Correo Gallego

Uno de los grandes hitos se produjo el 13 de agosto de 1965, cuando los trabajadores de ambas bocas del primer túnel —de dos kilómetros de longitud— “han podido darse la mano”, un momento inmortalizado por el fotógrafo Bernardino para la cabecera. Fijaban en junio del año siguiente la puesta en marcha de todo el complejo “tan deseado por todos los ferrolanos que año tras año venimos padeciendo las penurias de la escasez de aguas”. Eso sí, en el año 68 todavía se titulaba “¿para cuándo el abono de las expropiaciones de As Forcadas?”.