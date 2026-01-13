Más de 500 vecinos de Valdoviño podrán edificar en sus propiedades

Concello de Valdoviño Daniel Alexandre

Más de medio millar de propietarios y propietarias de terrenos en Valdoviño podrán edificar en sus parcelas. Esta es la consecuencia de la aprobación definitiva de la delimitación de 37 nuevos núcleos rurales en el municipio –se pasa de 53 a 90–, de la que informó este martes el alcalde, Alberto González.

El regidor explicó que el Consistorio lleva trabajando años en esta medida –cuya modificación puntual fue recogida este 13 de enero por el Boletín Oficial de la Provincia– junto a la Diputación de A Coruña, afectará a las ocho parroquias de la localidad.

Este cambio puntual en las normas subsidiarias de planeamiento para la delimitación del suelo de núcleo rural facilitará, remarca el alcalde, el crecimiento urbanístico del concello, “poñendo a disposición dos veciños e veciñas os seis terreos para establecerse no municipio”, remarcan desde el Consistorio.

Así las cosas, las áreas de territorio afectadas en la parroquia de Lago son A Bouza da Cabra-Soutullo, Preitela-O Penido, Viansil y O Vilar de Lago. En Valdoviño, afecta a Bacorelle, A Chaveira, O Chamorro, A Costeira-Gonzalvite, A Mourela, O Portodoso y A Rocha, mientras que en la de Pantín serán A Ramalleira y O Xestal. Mientras, en la parroquia de Vilarrube, los nuevos núcleos rurales serán O Castro-A Escola, As Ferrarías, As Folgueiras, Liñeiro, O Puntal y Quengo. En Loira, las zonas serán las de Candaíl, Crecente, Loiravella, Os Martices y A Rañoa, mientras que en Vilaboa se incluyen Os Bidueiros, O Camiño Grande, O Caneiro, A Carbeira, Pena do Boi, San Pedro, O Seixidal, A Vilaxe y Vilela.

Por último, en Meirás se verán afectados A Cubeta y O Amedo, mientras que en Sequeiro se añade O Seixidal.

Proceso

Desde el Ayuntamiento valdoviñés recuerdan que la delimitación de estas zonas se inició en 2018, cuando a propuesta del ejecutivo local la Xunta incorporó al Plan Básico Autonómico “unha serie de asentamentos de poboación susceptibles de delimitarse como núcleos rurais, ampliando deste xeito a capacidade para edificar nestes espazos”, expone el Consistorio.

Ya en 2021, el pleno aprobó por unanimidad la medida, después de pasar por un periodo de exposición pública en el que tan solo se presentaron 28 alegaciones–. En febrero de 2023, la medida regresaba nuevamente a sesión plenaria para su aprobación provisional. Por aquel entonces, salió adelante con los votos favorables de los socialistas y nacionalistas –el PP se opuso–.

El Concello trasladó entonces al ejecutivo autonómico el expediente y recibió formalmente una respuesta en agosto de 2025. La Xunta demandaba “algúns cambios non substanciais”, explica el gobierno valdoviñés, por lo que el proyecto tuvo que ser abordado nuevamente en sesión plenaria en octubre del pasado ejercicio –en este caso se aprobó con el apoyo de BNG y PSOE y la abstención de los populares–.