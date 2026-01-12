Valdoviño saca a licitación obras de mejora de viales por 340.000 euros

El vial de Taraza es uno sobre los que se actuará Jorge Meis

Las obras seleccionadas para realizar con fondos del POS + de la Diputación del pasado año en varios viales del concello de Valdoviño salen ahora a licitación. Se trata de actuaciones dirigidas a mejorar el firme y la seguridad vial y movilidad en la zona de Taraza, entre la glorieta ubicada en la AC-116 a la altura de Casa Marino y el cruce con el establecimiento de hostelería de Campo García.

El vial afectado es una carretera de algo más de 1,6 kilómetros en la que se llevarán a cabo obras de aglomerado, mejora de las intersecciones con otras carreteras, trabajos de señalización y de accesibilidad.

Con respecto a estos últimos, se adecuarán pasos de cebra elevados para facilitar el cruce en condiciones de seguridad y, al mismo tiempo, reducir la velocidad de los conductores. En los alrededores de los pasos de peatones y en zonas en los que existan establecimientos comerciales, se colocarán plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, hasta un total de ocho, cumpliendo con el ratio mínimo que establece la normativa.

También incluidas en este mismo contrato, el Concello de Valdoviño llevará a cabo otras dos intervenciones: el acondicionamiento de un vial en la zona de Outeiro (entre la carretera de acceso a la playa y la pista del Funchal), en Lago, y del vial en Sequeiro de conexión entre la carretera provincial y la AC-566, que une esta parroquia y Meirás. En ambos casos, los trabajos consistirán en la reparación de los firmes y se procederá a la mejora de la señalización.

Para la ejecución de las obras recogidas en el proyecto no serán necesarias expropiaciones, puesto que se desarrollan íntegramente en terrenos de titularidad municipal.

Todas estas actuaciones supondrán un importe de 40.379,35 euros, que se financiará con cargo al Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal.

El plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas ya se encuentra abierto y se prolongará hasta el 8 de febrero. Por su parte, el periodo de ejecución de las obras está fijado en cuatro meses.

Los pliegos técnicos se pueden consultar ya en la Plataforma de Contratación del Sector Público.