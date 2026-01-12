Un incendio en Valdoviño se salda con dos habitaciones calcinadas

Imagen de archivo de los bomberos del GES de Mugardos AEC

Los bomberos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos y sus homólogos del parque provincial de As Pontes tuvieron que desplazarse este mediodía hasta el término municipal de Valdoviño a causa de un incendio en su núcleo urbano. Tal y como se detalló tanto desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como desde el propio GES, el incidente se registró escasos minutos antes de las 11.50 horas en el inmueble situado en el número 39 de la avenida Gándara de Abaixo.

Según explicaron los profesionales mugardeses, se trata de un inmueble de cinco alturas (sótano, bajo, dos pisos y buhardilla), localizándose el fuego en un semisótano con vivienda anexo a la planta a ras de suelo, en la que hay un bar. Las llamas, relató el 112, calcinaron dos habitaciones, pero fueron controladas antes de que afectasen otras áreas del edificio.

Así, tras recibir el aviso de un particular, desde la central autonómica se movilizó hasta el lugar a efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, además de los bomberos ponteses y mugardeses. En este sentido, desde el GES se señaló que se trasladó hasta el punto una dotación de dos profesionales con un camión, pero que, dada la intensidad del fuego, tuvieron que esperar por seguridad a los Bombeiros do Eume, que acudieron con otros tres especialistas con su correspondiente vehículo, momento en el cual se pudo proceder a la extinción.

Asimismo, el cuerpo supramunicipal detalló que la mayor complicación del operativo residió en el hecho de que el fuego se localizó en el semisótano, lo que provocó que el humo afectase tanto al mencionado establecimiento de hostelería como al cañón de las escaleras del inmueble, lo que alargó las labores de ventilación y control de gases. No obstante, el trabajo coordinado de ambos parques de bomberos permitió solventar el incidente sin heridos ni personas intoxicadas por inhalación de humo.