Suceso

El 061 asiste a un conductor tras sufrir una salida de vía en Valdoviño

El accidente tuvo lugar poco antes de las 09.45 horas en la AC-566 a su paso por la parroquia de Pantín

J. Guzmán
J. Guzmán
12/01/2026 12:00
Por el momento no consta que fuera necesario el traslado al hospital del accidentado
Por el momento no consta que fuera necesario el traslado al hospital del accidentado
Emilio Cortizas
Los profesionales del servicio de Emerxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvieron que desplazarse esta mañana al término municipal de Valdoviño para asistir a un conductor herido en una salida de vía. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró poco antes de las 09.45 horas a la altura del punto kilométrico 21 +500 de la carretera AC-566, poco después de la salida del núcleo de O Bieiteiro, en la parroquia de Pantín.

El aviso del incidente, explicó el 112, fue dado por el sistema de emergencias E-Call del propio vehículo, que facilitó a la central autonómica las coordenadas del turismo. Así, desde Axega-112 se movilizó hasta el punto una ambulancia asistencial del 061, así como efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil. También se trasladó la alerta a los bomberos de Ferrol y al GES de Mugardos, pero como explicaron posteriormente estos últimos, al no ser necesarias labores de excarcelación no fue necesaria su presencia.

El cualquier caso, el personal sanitario asistió en el punto al conductor herido y, por el momento, no hay constancia de su traslado al centro hospitalario de referencia.

