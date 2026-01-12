Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Augas de Galicia realiza trabajos de conservación fluvial en Valdoviño

La actuación se lleva a cabo en un regato de San Vicente de Meirás

Redacción
12/01/2026 21:22
Actuación en un río en la zona de Meirás
Actuación en un río en la zona de Meirás
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, está ejecutando actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en más de 3,3 kilómetros en el arroyo de San Vicente, en el municipio de Valdoviño.

En concreto, las tareas, que ya fueron comunicadas al Concello, se prolongarán durante unas 17 jornadas y se desarrollarán en un tramo que transcurre por la parroquia de San Vicente de Meirás.

Los trabajos consisten en la retirada de árboles caídos y biomasa presente en el canal fluvial para evitar atascos y se realizarán con motosierras, rozadoras y otras herramientas manuales, y con el apoyo de maquinaria de mayores dimensiones como un tractor.

Una vez finalizados los trabajos programados por el organismo hidráulico dependiente de la Xunta, estos tramos fluviales quedarán despejados de maleza, posibilitando así la circulación fluida del río.

Augas de Galicia desarrolla estas acciones en el marco del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa y en las zonas de acceso y protección. En este caso se trata además del mantenimiento de zonas catalogadas como de alto riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi).

El objetivo es mejorar los lechos para favorecer las condiciones naturales del ecosistema de los ríos, en las áreas en las que la Xunta tiene competencia, fuera de las tramas urbanas fluviales municipales.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El doctor Pedro Reimunde, neurocirujano y cirujano de columna en el Ribera Juan Cardona

“La cirugía endoscópica de columna presenta menos complicaciones y permite recuperaciones postquirúrgicas más rápidas”
Redacción
Un momento del duelo entre la formación valexa y el Victoria

O Val rasca un importante punto ante un Dubra rival directo
Redacción
Ateneo expo de Lucía Bouza

O Ateneo Ferrolán recupera a actividade cun recital, exposicións e cunha xunta directiva renovada
Redacción
A obra de Jose Padilla interprétana Laura Calero e Micaela Portillo

A Deputación estreou en Neda a súa proposta contra o bullying, usando a cultura de ferramenta
Redacción