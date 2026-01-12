Augas de Galicia realiza trabajos de conservación fluvial en Valdoviño

Actuación en un río en la zona de Meirás Cedida

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, está ejecutando actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en más de 3,3 kilómetros en el arroyo de San Vicente, en el municipio de Valdoviño.

En concreto, las tareas, que ya fueron comunicadas al Concello, se prolongarán durante unas 17 jornadas y se desarrollarán en un tramo que transcurre por la parroquia de San Vicente de Meirás.

Los trabajos consisten en la retirada de árboles caídos y biomasa presente en el canal fluvial para evitar atascos y se realizarán con motosierras, rozadoras y otras herramientas manuales, y con el apoyo de maquinaria de mayores dimensiones como un tractor.

Una vez finalizados los trabajos programados por el organismo hidráulico dependiente de la Xunta, estos tramos fluviales quedarán despejados de maleza, posibilitando así la circulación fluida del río.

Augas de Galicia desarrolla estas acciones en el marco del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa y en las zonas de acceso y protección. En este caso se trata además del mantenimiento de zonas catalogadas como de alto riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi).

El objetivo es mejorar los lechos para favorecer las condiciones naturales del ecosistema de los ríos, en las áreas en las que la Xunta tiene competencia, fuera de las tramas urbanas fluviales municipales.