“Vuelan” las plazas para la nueva ruta guiada por As Ferrerías que impulsa Valdoviño
El itineario tendrá lugar el sábado 17 a partir de las diez de la mañana
El Ayuntamiento de Valdoviño anunció esta semana que el próximo sábado 17 de enero organizará una nueva ruta guiada por el “sendeiro equipado” de As Ferrerías, el primero del municipio, recuerda el Consistorio, “e un dos poucos existentes en Galicia”.
En apenas unas horas, el ejecutivo local informaba en sus redes de que las plazas para tomar parte en este itinerario, que comenzará a las 10.00 de la mañana, se habían agotado, quedando ahora una lista de espera a la que se recurrirá en caso de que se registren bajas. Cabe recordar que se trata de un recorrido de unos diez kilómetros lineales (ida y vuelta) paralelo al cauce fluvial –entre el aparcamiento próximo a la playa de Vilarrube y las inmediaciones del embalse de As Forcadas–.
Este sendero se inauguró apenas hace dos semanas con una primera ruta guiada por la firma Portal Norte, encargada además del diseño del propio itinerario y de la limpieza y mantenimiento de este camino a lo largo de todo el año.