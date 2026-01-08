Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

“Vuelan” las plazas para la nueva ruta guiada por As Ferrerías que impulsa Valdoviño

El itineario tendrá lugar el sábado 17 a partir de las diez de la mañana

Redacción
08/01/2026 17:19
Participantes en el estreno del itinerario diseñado por Portal Norte
Participantes en el estreno del itinerario diseñado por Portal Norte
Concello
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Ayuntamiento de Valdoviño anunció esta semana que el próximo sábado 17 de enero organizará una nueva ruta guiada por el “sendeiro equipado” de As Ferrerías, el primero del municipio, recuerda el Consistorio, “e un dos poucos existentes en Galicia”.

En apenas unas horas, el ejecutivo local informaba en sus redes de que las plazas para tomar parte en este itinerario, que comenzará a las 10.00 de la mañana, se habían agotado, quedando ahora una lista de espera a la que se recurrirá en caso de que se registren bajas. Cabe recordar que se trata de un recorrido de unos diez kilómetros lineales (ida y vuelta) paralelo al cauce fluvial –entre el aparcamiento próximo a la playa de Vilarrube y las inmediaciones del embalse de As Forcadas–.

La dificultad del itinerario es media-alta

Saltos de agua "increíbles" en una zona virgen y salvaje: el nuevo sendero equipado de Valdoviño

Más información

Este sendero se inauguró apenas hace dos semanas con una primera ruta guiada por la firma Portal Norte, encargada además del diseño del propio itinerario y de la limpieza y mantenimiento de este camino a lo largo de todo el año.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El pasado domingo, el comisario de la exposición, Suso Basterrechea, realizó la última visita guiada

La exposición de Segura Torrella se cierra con la presentación de su catálogo este viernes
Redacción
Concello de Cariño

El PSOE lleva al pleno de Cariño una moción por un transporte público “digno e coordinado” en Ortegal
Redacción
Embarcación de la Guardia Civil en el puerto de Curuxeiras

Fallece un marinero de la firma Gauzón mientras trabajaba en una patrullera de la Guardia Civil
Redacción
Casa consistorial ortigueiresa

Ortigueira cerró 2025 con un periodo medio de pago de 10,08 días
Redacción