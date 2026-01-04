La violencia de género y el acceso a ayudas centraron la atención jurídica de Valdoviño en 2025

Casa consistorial valdoviñesa Daniel Alexandre

El Consistorio de Valdoviño ha hecho un balance anual de su servicio de asesoramiento jurídico, una herramienta municipal enfocada en la protección de personas en situación de vulnerabilidad del municipio. Según los datos aportados por el gobierno local en los últimos días, durante el pasado ejercicio de 2025 se atendió presencialmente a un total de 59 vecinos y vecinas.

Tal y como explican desde el Concello, la oficina se centró, fundamentalmente, en orientar a usuarios y usuarias en riesgo de exclusión social sobre los trámites necesarios para acceder a prestaciones económicas, aunque también sirvió de apoyo para abordar situaciones de violencia de género dentro del ámbito familiar.

Funcionamiento

Cabe recordar que el Ayuntamiento activó esta prestación, totalmente gratuita, a mediados de 2022. Su funcionamiento se basa en la colaboración estrecha con el departamento de Servizos Sociais, y es que es el equipo de esta Concejalía el que realiza la valoración inicial de los casos y deriva a la ciudadanía que requiere asistencia legal pero carece de medios económicos para costearla por su cuenta.

Además de este tipo de actuaciones, la jurista responsable del área presta también soporte técnico al propio Concello, asesorando al departamento de Servizos Sociais y colaborando en la redacción de normativas y documentación administrativa municipal.