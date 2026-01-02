Mi cuenta

Diario de Ferrol

Valdoviño

Adiós a Josefa, la centenaria de récord que superó la barrera de los 105 en su casa de Meirás

Este viernes tendrá lugar su entierro y un funeral posterior 

Marta Corral
Marta Corral
02/01/2026 12:32
Josefa, el pasado mes de septiembre, cuando sopló las 105 velas
F. C.
El 2026 no empieza con la felicidad deseada en la parroquia de Meirás, que llora a su vecina más longeva, María Josefa Nieto Bogo, conocida también como Maruja de Nieto y viuda de Juan Gil, que fallecía el primer día del año.

Esta mujer, muy querida en Valdoviño pero también en Ferrol —puesto que en la ciudad vivió y trabajó muchos años—, cumplió 105 años el pasado 11 de septiembre rodeada del inmenso cariño que le profesaban los suyos, empezando por su hijo Juan.

Mujer retranqueira y con una lucidez a prueba de años, se hizo costurera y bordadora cuando era una niña, a los 13 años, para arrimar el hombro en tiempos especialmente duros. El secreto, decía, está en “traballar e comer o que podía e listo”.

Los impresionantes 105 años de Josefa, la vecina de Meirás que está “como de ochenta”

Más información

La capilla ardiente de Josefa está instalada en la sala "Ciprés" del tanatorio San Lorenzo de Ferrol y de allí partirá el cortejo fúnebreeste viernes 2 de enero a las 17.00 horas hacia el cementerio parroquial de Meirás. Después del sepelio, se oficiará el funeral en San Vicente.

