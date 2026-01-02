Adiós a Josefa, la centenaria de récord que superó la barrera de los 105 en su casa de Meirás
Este viernes tendrá lugar su entierro y un funeral posterior
El 2026 no empieza con la felicidad deseada en la parroquia de Meirás, que llora a su vecina más longeva, María Josefa Nieto Bogo, conocida también como Maruja de Nieto y viuda de Juan Gil, que fallecía el primer día del año.
Esta mujer, muy querida en Valdoviño pero también en Ferrol —puesto que en la ciudad vivió y trabajó muchos años—, cumplió 105 años el pasado 11 de septiembre rodeada del inmenso cariño que le profesaban los suyos, empezando por su hijo Juan.
Mujer retranqueira y con una lucidez a prueba de años, se hizo costurera y bordadora cuando era una niña, a los 13 años, para arrimar el hombro en tiempos especialmente duros. El secreto, decía, está en “traballar e comer o que podía e listo”.
La capilla ardiente de Josefa está instalada en la sala "Ciprés" del tanatorio San Lorenzo de Ferrol y de allí partirá el cortejo fúnebreeste viernes 2 de enero a las 17.00 horas hacia el cementerio parroquial de Meirás. Después del sepelio, se oficiará el funeral en San Vicente.