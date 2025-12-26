Costas licita el proyecto para eliminar la antigua piscifactoría de Meirás

Estado actual de abandono de las instalaciones Jorge Meis

La Dirección General de la Costa y el Mar destinará más de 114.000 euros –114.414,31, IVA incluido– a la redacción de los informes necesarios para eliminar las ruinas de la antigua piscifactoría de Meirás, recuperar los hábitats protegidos en los que se encuentra y evaluar el estado de las tuberías submarinas.

En concreto, la Administración ha sacado a licitación el contrato de servicios para redactar el proyecto y el estudio de impacto ambiental que permitirán la regeneración integral del entorno de la playa de Mourillá.

El plazo de ejecución asciende a ocho meses, tiempo en el que la adjudicataria deberá diseñar una hoja de ruta técnica para devolver a su estado natural este enclave de alto valor ecológico en la comarca de Ferrol.

Cabe recordar que las instalaciones, que ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, cesaron su actividad hace años y se encuentran actualmente abandonadas y en ruina, suponiendo una de las mayores preocupaciones de las vecinas y vecinos de la zona. En mayo de este mismo año, la Xunta declaró extinta la concesión de explotación a la empresa, en concurso de acreedores desde finales de 2019.

Tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, lo que queda a día de hoy en esta parte de la costa valdoviñesa es un escenario degradado, en una parcela cuadrada de unos 110 metros de lado, repleta de tanques circulares de hormigón de distintas profundidades, pozos de bombeo y restos de edificaciones vandalizadas.

Croquis con la ubicación del proyecto junto a la playa de Mourillá, presente en el pliego Cedida

Según detalla la memoria del proyecto, en la zona persisten escombros, basuras y restos de instalaciones destrozadas. Las tareas licitadas suponen, también, la inspección –mediante inmersión subacuática– del estado de las antiguas conducciones de la planta: una tubería de toma de agua de 245 metros y dos de vertido de 96 metros que se adentran en el mar. Se deberá evaluar si estas estructuras, que discurren enterradas por la cala de O Porto, deben ser retiradas o si su extracción causaría un impacto mayor.

Aunque el objetivo principal es la recuperación ambiental del entorno, se deja la puerta abierta a reutilizar alguna de las construcciones —situadas, concretamete, al sur de la parcela– para reubicar servicios que actualmente ocupan indebidamente el dominio público, siempre que su estado estructural lo permita. También se estudiará el caso de una nave adyacente al aparcamiento, usada actualmente por vecinos para guardar embarcaciones, para valorar su traslado fuera de la ribera del mar.

El pliego remarca la sensibilidad de la actuación, teniendo en cuenta que las instalaciones se encuentran íntegramente dentro de la Red Natura 2000, concretamente en la Zona de Especial Conservación (ZEC) “Costa Ártabra”, y colinda con una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).