Valdoviño reforzará la seguridad en Vilaboa con una inversión provincial de 384.568 euros

Un momento de la sesión plenaria de este lunes Cedida

El pleno de la Diputación de A Coruña dio luz verde este lunes, de forma unánime, a un plan de mejoras en la red viaria provincial que recoge una partida específica para el municipio de Valdoviño. El proyecto, centrado en la carretera DP-2502, busca mejorar la seguridad vial en el entorno de Vilaboa.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 384.568 euros, pretende resolver las carencias actuales de la infraestructura, centrándose las obras en dos ejes fundamentales. El primero de ellos es la ampliación de la calzada para alcanzar dos carriles de circulación de tres metros de ancho cada uno, mientras que el segundo se centra en la protección peatonal, con la construcción de una acera exterior de dos metros de ancho. También se renovará, explican desde el organismo que dirige Valentín González Formoso, la señalización horizontal y vertical y se instalarán reductores de velocidad “para favorecer unha circulación máis segura”.

Esta intervención aprobada ayer en sesión plenaria forma parte de un conjunto de inversiones mayor, que supera los 1,3 millones de euros, y que también incluye mejoras en infraestructuras de los ayuntamientos coruñeses de Negreira (en la DP-5602 y la DP-1302) y Cambre (DP-0102).