Valdoviño

Las rutas a San Andrés de Teixido: el gran proyecto provincial para 2026

El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, destaca la apuesta del organismo por la comarca de Ortegal

Redacción
17/12/2025 20:56
Foto de familia, en Valdoviño
Foto de familia, en Valdoviño
Cedida
La apuesta de la Diputación por el desarrollo geológico, cultural y económico de Ortegal vivió este miércoles un capítulo clave en Valdoviño. Lo hizo durante la presentación de los resultados del Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) del Xeoparque Cabo Ortegal, en la que el vicepresidente y responsable de Turismo, Xosé Regueira, valoró las estrategias diseñadas para fomentar el geoturismo y revitalizar las rutas de peregrinación hacia San Andrés de Teixido. Para Regueira, el hito alcanzado con el sello de la Unesco supone el reconocimiento más relevante de su trayectoria en la política provincial, afirmando que “iso é algo que temos que saber xestionar e non só festexar”.

Así, bajo esta premisa de gestión activa, la Diputación sitúa el Camino de San Andrés como el eje de actuación prioritario para el horizonte de 2026, entendiendo que esta ruta trasciende el ámbito del Xeoparque para convertirse en un motor de fijación de población y generación de empleo. Regueira subrayó, además, que la riqueza del territorio reside tanto en su geología costera como en su patrimonio inmaterial, destacando que el apoyo a estas iniciativas busca “xerar oportunidades, xerar emprego e manter a poboación no rural. Disto se trata tamén: de sostibilidade, de conservar o talento e que unha empresa local non teña que marchar a núcleos urbanos para desenvolverse”.

Foto de familia de los 22 nuevos guías-intérpretes con los representantes provincial y local

Más de 20 guías ya están especializados en la difusión de la riqueza del Xeoparque Cabo Ortegal

Esta visión integral se complementa con otras líneas de trabajo en Ferrolterra como la Red de Pueblos del Surf, la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial y la rehabilitación de las antiguas baterías de costa, proyectos que buscan explotar de forma equilibrada la identidad local. “Se somos intelixentes, se seguimos a reforzar a cooperación entre as administracións públicas e o sector privado para xestionar esa riqueza neste territorio, sen dúbida vai haber grandes oportunidades para as empresas que traballades produto turístico e para as persoas que quixestes facer deste un lugar de vida e apostar por toda a potencialidade do territorio”, aseveró en su intervención Regueira.

Durante jornada técnica, que contó también con la presencia del alcalde valdoviñés Alberto González, se detallaron los frutos de las consultorías adjudicadas a las empresas GoodLife –de promoción del Camino de San Andrés de Teixido– y Volta Montana –para el diseño y creación de programas de actividades de geoturismo–.

O plan para as Fragas do Eume buscan atender á demanda de produtos turísticos que xeran novas experiencias

Os plans de sostibilidade turística da Deputación melloran os destinos de visitas nas comarcas

“Pretendemos a transformación do modelo turístico tradicional, sendo as empresas do territorio, a través do desenvolvemento local, as que embelezan produtos comercializábeis que colaboren nesa transformación do destino, cunha oferta diferenciadora e sustentábel, aliñada ao cento por cento co relato cultural e ambiental do Xeoparque”, explicaron, por su parte, desde la entidad que gestiona el territorio reconocido por la Unesco.

