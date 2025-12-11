“Testosterona”, con Camila Bossa y Luis Iglesia, hoy en Valdoviño
La representación es este viernes a las 20.00 horas
El ciclo municipal de teatro Vén o Venres cierra el año 2025 en Valdoviño con la representación de “Testosterona”, un espectáculo de Malasombra Producións que llega esta tarde –20.00 horas– al auditorio de la Casa da Cultura con el apoyo de la Rede Cultura da Deputación da Coruña.
Dirigida por Xoque Carbajal y protagonizada por Camila Bossa y Luis Iglesia, “Testosterona” es una fábula contemporánea con múltiples lecturas, dice la compañía, “nas que unha sobresae: a idea de que a muller se conforma con alcanzar as cotas de poder que o sistema, creado por homes, estableceu”. Esta situación, apunta la productora, se aprecia “nas reivindicacións que as mulleres fan –hai poucas directoras, poucas executivas e poucas catedráticas”, por lo que “os mecanismos de corrupción instalados nas estruturas de poder perpetúanse”.
De este modo, “Testosterona” invita a la reflexión a través de una serie de preguntas: “en que consiste a erótica do poder?, as mulleres en cargos directivos poden establecer un novo modelo de relación menos paternalista ou son simplemente mulleres con modos masculinos de funcionamento?, “ten que ver o xénero co exercicio do poder?”.
La entrada es gratuita hasta completar aforo.