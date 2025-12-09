Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

El temporal provoca desprendimientos en el acantilado de Campelo, en Valdoviño

La lluvia provocó la erosión en esta zona del Xeoparque Cabo Ortegal, que todavía podrá ir a más

Redacción
09/12/2025 22:32
Derrumbamiento en el acantilado de Campelo
Derrumbamiento en el acantilado de Campelo
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El temporal de viento y lluvias con el que dio comienzo la semana provocó en la tarde del pasado lunes un derrumbamiento en la zona de los acantilados de Campelo, en el Concello de Valdoviño y no es el único que podría acontecer en estos días, tal y como previene Francisco Canosa, geólogo y director científico del Xeoparque Cabo Ortegal, en el que se enmarca este espacio.

El geólogo advirtió de que se extremen las precauciones estos días por parte de los ciudadanos y que no se acerquen al lugar de los hechos.

Canosa indicó que se trata de “un fenómeno ocasionado pola erosión natural de rochas formadas hai milleiros de anos” y que el suceso, si bien deja imágenes muy impactantes, lo cierto es que “se trata do proceso natural de erosión do cantil”, apuntando, además que ”o paso do tempo, a climatoloxía adversa e a forza das ondas do mar, contribúen á degradación do terreo e, en consecuencia, aumentan a inestabilidade do mesmo xerando derrubamentos”.

La erosión es un proceso habitual, según el director científico del Xeoparque
La erosión es un proceso habitual, según el director científico del Xeoparque
Cedida

El suceso ocurrió en una zona geológica compuesta por gneises, un tipo de roca originado hace más de 300 millones de años. Las jornadas de lluvia de los últimos días provocó la acumulación de mucha agua entre las hendiduras de estas rocas, aumentando su peso, y la gravedad acabó provocando este derrumbamiento sobre lo litoral.

El director científico del Xeoaparque explicó que actualmente continúa habiendo hendiduras visibles que muestran más erosión en el terreno, por lo que no se descarta que en los próximos días puedan darse nuevos derrumbamientos, de modo que hizo un llamamiento a los usuarios de esta zona para que tomen precauciones y no se aproximen.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Adorno navideño en el puente de Pontedeume

Los mayores del concello de Pontedeume celebran su tradicional Xantar de Nadal
Redacción
Agentes y Bomberos en la zona

Operativo en Catabois por una olla olvidada al fuego
Redacción
Representantes de las 18 localidades con el galardón

Cedeira recoge su título de Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por Unicef
Redacción
O Apalpador en su “ruada” del pasado año 2024 en Ferrol

Indignación en Artábria con la eliminación de la “Ruada do Apalpador” de la programación navideña de Ferrol
Marta Corral