El temporal provoca desprendimientos en el acantilado de Campelo, en Valdoviño

Derrumbamiento en el acantilado de Campelo Cedida

El temporal de viento y lluvias con el que dio comienzo la semana provocó en la tarde del pasado lunes un derrumbamiento en la zona de los acantilados de Campelo, en el Concello de Valdoviño y no es el único que podría acontecer en estos días, tal y como previene Francisco Canosa, geólogo y director científico del Xeoparque Cabo Ortegal, en el que se enmarca este espacio.

El geólogo advirtió de que se extremen las precauciones estos días por parte de los ciudadanos y que no se acerquen al lugar de los hechos.

Canosa indicó que se trata de “un fenómeno ocasionado pola erosión natural de rochas formadas hai milleiros de anos” y que el suceso, si bien deja imágenes muy impactantes, lo cierto es que “se trata do proceso natural de erosión do cantil”, apuntando, además que ”o paso do tempo, a climatoloxía adversa e a forza das ondas do mar, contribúen á degradación do terreo e, en consecuencia, aumentan a inestabilidade do mesmo xerando derrubamentos”.

La erosión es un proceso habitual, según el director científico del Xeoparque Cedida

El suceso ocurrió en una zona geológica compuesta por gneises, un tipo de roca originado hace más de 300 millones de años. Las jornadas de lluvia de los últimos días provocó la acumulación de mucha agua entre las hendiduras de estas rocas, aumentando su peso, y la gravedad acabó provocando este derrumbamiento sobre lo litoral.

El director científico del Xeoaparque explicó que actualmente continúa habiendo hendiduras visibles que muestran más erosión en el terreno, por lo que no se descarta que en los próximos días puedan darse nuevos derrumbamientos, de modo que hizo un llamamiento a los usuarios de esta zona para que tomen precauciones y no se aproximen.