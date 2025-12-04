Más de 20 guías ya están especializados en la difusión de la riqueza del Xeoparque Cabo Ortegal

Foto de familia de los 22 nuevos guías-intérpretes con los representantes provincial y local Cedida

Los alumnos y alumnas que completaron la formación en guía-intérprete del Xeoparque Cabo Ortegal recibieron este mismo jueves sus diplomas en la Casa da Cultura de Valdoviño, en un acto que contó con la participación de Cristina García, diputada de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos, así como del alcalde, Alberto González.

Son 22 los nuevos guías que ya están formados para la difusión de la riqueza patrimonial del territorio que abarca el Xeoparque Cabo Ortegal a los turistas que lo visiten, tanto en su vertiente natural como cultural. Además, tal como se destacó en la entrega de diplomas, la prioridad de este tipo de iniciativas radica en su contribución a la sensibilización de la población local y la confección de un relato unificado.

Por estos motivos, la acción fue incluida en el Plan de Sostibilidade Turística del Proxecto de Xeoparque Cabo Ortegal, promovido por la Diputación con la financiación de los fondos NextGenUE, contribuyendo así a la transformación del modelo turístico que trata de impulsar la institución provincial.

La creación de estos empleos verdes pasó por una formación de 120 horas de duración, divididas en parte teórica y prácticas de campo, y un proyecto final que expusieron este jueves los propios alumnos y alumnas.