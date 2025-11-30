Valdoviño celebra este domingo en la Porta do Sol el feirón mensual con puestos especiales

Imagen de archivo de un feirón en Valdoviño Cedida

El feirón mensual de Valdoviño regresa a la Porta do Sol durante la jornada de hoy y lo hará con dos puestos especiales: el de la delegación de Manos Unidas, que venderá merchandising solidario para financiar proyectos de cooperación, y el del alumnado de ESO del CPI Atios, con un punto de venta para recaudar fondos para su excursión.