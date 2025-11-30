Mi cuenta

Diario de Ferrol

Valdoviño

Valdoviño celebra este domingo en la Porta do Sol el feirón mensual con puestos especiales

Manos Unidas y CPI Atios estarán presentes con sus propuestas solidarias

Redacción
30/11/2025 00:14
Imagen de archivo de un feirón en Valdoviño
Imagen de archivo de un feirón en Valdoviño
Cedida
El feirón mensual de Valdoviño regresa a la Porta do Sol durante la jornada de hoy y lo hará con dos puestos especiales: el de la delegación de Manos Unidas, que venderá merchandising solidario para financiar proyectos de cooperación, y el del alumnado de ESO del CPI Atios, con un punto de venta para recaudar fondos para su excursión.

