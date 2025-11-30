Mi cuenta

Valdoviño

El "Foro dos vivos", un encuentro en Porto Cabo en el día de San Andrés

Valdoviño acogió este evento que pone en valor los caminos al santuario cedeirés

Redacción
30/11/2025 22:03
Qué mejor día que el de San Andrés para celebrar el “Foro dos vivos”. Aunque en esta tercera edición el lugar de realización fue Porto do Cabo, en torno a la capilla Virxe do Camiño, estuvo muy presente San Andrés de Teixido y los caminos hacia este templo cedeirés.

El Foro contó con voces expertas para abordar la historia, la cultura, la integración, las diferentes conexiones y tradiciones de ese punto de encuentro de peregrinaje.

En la cita de ayer tomaron parte Loli Rubido (Roteiros Lexendarios), Pepe Riola, Soledad Felloza, Sergio Muíño o Paula Grande, además de representantes de los concellos por los que pasa el camino.

Un momento de la firma de unión de ambos territorios

Dos caminos, un mismo espíritu: San Andrés de Teixido une a Galicia y Escocia

El “Foro dos vivos” está organizado por la Asociación de Veciños Porto do Cabo y Eufundevivo, con la colaboración de la Deputación y el Concello de Valdoviño. El alcalde, Alberto González, como anfitrión, participó en el acto de apertura destacando “o valor da iniciativa como punto de encontro entre veciñanza, axentes culturais, empresa, movemento asociativo e administración”.

El próximo año 2026 la “Andada a Santo André” que organiza el Concello cumplirá 25 años, una fecha en la que se celebrará el cuarto de siglo de una propuesta nacida para poner en valor este Camino de peregrinación

