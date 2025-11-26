Mi cuenta

Sociedad

Objetivo cumplido: Rodri, el valdoviñés con un tumor cerebral podrá seguir su tratamiento

La respuesta ciudadana ha permitido que en solo cuatro jornadas se lograran reunir los 12.000 euros necesarios

Montse Fernández
Montse Fernández
26/11/2025 07:03
Rodri fue diagnosticado hace un año del tumor cerebral
Rodri fue diagnosticado hace un año del tumor cerebral
La respuesta ciudadana ha sido imparable. Desde que el pasado viernes se publicaba en este periódico que Rodrigo, un valdoviñés aquejado de un tumor cerebral grave precisaba ayuda para poder seguir con un tratamiento complementario que estaba dando resultados, la reacción de vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo y gente anónima ha sido enorme.

La plataforma de GoFundMe en la que compañeros suyos de trabajo abrieron un perfil para recaudar fondos para poder seguir con un tratamiento que sigue en Madrid no ha dejado de recibir donativos, más de 170, habiendo alcanzando el objetivo de los 12.000 euros que se habían marcado en solo cuatro jornadas.

El valdoviñés fue diagnosticado en noviembre de 2024, hace ahora un año

Un valdoviñés pide ayuda para tratarse de su tumor cerebral

Más información

Las aportaciones son de lo más variada, desde los cinco euros a los 800 hasta alcanzar la cifra deseada, superándola en unos 400 euros. 

La generosidad de allegados y ciudadanos en general permitirá que Rodri pueda seguir haciendo frente al tratamiento complementario de oncothermia (mejora los resultados del proceso que sigue en el Sergas) que sigue en Madrid y que ha dado buenos resultado, pero que no cubre la seguridad social. Este dinero permitirá también hacer frente al coste de los desplazamientos a la capital.

