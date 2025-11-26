La Xunta descarta, de momento, construir un instituto en Valdoviño, como pide el Concello

Un instante de la comisión celebrada este miércoles en el Parlamento gallego Cedida

“Non existen necesidades reais neste momento”. Así respondió este miércoles el parlamentario del PP Julio García Comesaña durante el debate de la proposición no de ley del grupo del PSOE para la construcción de un nuevo IES en Valdoviño.

La iniciativa, defendida por los diputados Aitor Bouza y Silvia Longueira, incidía en que el municipio ha experimentado en los últimos años un crecimiento poblacional importante y en que los jóvenes valdoviñeses realizan “longos desprazamentos diarios en autobús” para cursar ESO, Bachillerato o Formación Profesional –a localidades como Ferrol, Narón o Cedeira–.

Sin embargo, el popular remarcó durante el debate de la propuesta que en la actualidad carece de sentido crear un nuevo centro de enseñanza secundaria “cando sobran prazas nos niveis inferiores”, calificando de “electoralismo” la exigencia de los socialistas.

A este respecto, Bouza puntualizó que dicha conducta es, precisamente, la del PP. En este sentido, interpeló incidiendo en que “se fose un alcalde popular, tamén se rexeitaría esta petición?”, remarcando que la postura de los populares no es la misma en la localidad que en la Cámara gallega.

Igualdad de oportunidades

En la argumentación de su proposición no de ley para que el gobierno autonómico incluyese una partida en sus presupuestos de 2026 para la edificación del instituto, el PSOE asegura que “a creación dun IES en Valdoviño non só melloraría a igualdade de oportunidades e a conciliación familiar, senón que reforzaría a cohesión social e o arraigo da mocidade no seu centro, ofrecendo unha continuidade natural á traxectoria educativa que comeza no propio CPI Atios. A posibilidade de incorporar unha pequena liña de FP básica reforzaría ademais a orientación profesional e o potencial educativo da comarca”.

El propio regidor de Valdoviño, Alberto González, calificaba en el pleno de “unha débeda histórica” con la localidad la construcción de estas instalaciones educativas e incidía en la importancia de la misma para el desarrollo del municipio.