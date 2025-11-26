Mi cuenta

Valdoviño

La Xunta descarta, de momento, construir un instituto en Valdoviño, como pide el Concello

La proposición no de ley del PSOE fue abordada este miércoles en la Comisión de Educación del Parlamento

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
26/11/2025 17:38
Un instante de la comisión celebrada este miércoles en el Parlamento gallego
Un instante de la comisión celebrada este miércoles en el Parlamento gallego
Cedida
“Non existen necesidades reais neste momento”. Así respondió este miércoles el parlamentario del PP Julio García Comesaña durante el debate de la proposición no de ley del grupo del PSOE para la construcción de un nuevo IES en Valdoviño.

La iniciativa, defendida por los diputados Aitor Bouza y Silvia Longueira, incidía en que el municipio ha experimentado en los últimos años un crecimiento poblacional importante y en que los jóvenes valdoviñeses realizan “longos desprazamentos diarios en autobús” para cursar ESO, Bachillerato o Formación Profesional –a localidades como Ferrol, Narón o Cedeira–.

Un momento de la última sesión plenaria en Valdoviño

Valdoviño incide en la necesidad de disponer de un instituto que tenga Formación Profesional

Sin embargo, el popular remarcó durante el debate de la propuesta que en la actualidad carece de sentido crear un nuevo centro de enseñanza secundaria “cando sobran prazas nos niveis inferiores”, calificando de “electoralismo” la exigencia de los socialistas.

A este respecto, Bouza puntualizó que dicha conducta es, precisamente, la del PP. En este sentido, interpeló incidiendo en que “se fose un alcalde popular, tamén se rexeitaría esta petición?”, remarcando que la postura de los populares no es la misma en la localidad que en la Cámara gallega.

Igualdad de oportunidades

En la argumentación de su proposición no de ley para que el gobierno autonómico incluyese una partida en sus presupuestos de 2026 para la edificación del instituto, el PSOE asegura que “a creación dun IES en Valdoviño non só melloraría a igualdade de oportunidades e a conciliación familiar, senón que reforzaría a cohesión social e o arraigo da mocidade no seu centro, ofrecendo unha continuidade natural á traxectoria educativa que comeza no propio CPI Atios. A posibilidade de incorporar unha pequena liña de FP básica reforzaría ademais a orientación profesional e o potencial educativo da comarca”.

Casa consistorial de Valdoviño

Un instituto para Valdoviño: la enmienda del PSOE a los presupuestos de la Xunta

El propio regidor de Valdoviño, Alberto González, calificaba en el pleno de “unha débeda histórica” con la localidad la construcción de estas instalaciones educativas e incidía en la importancia de la misma para el desarrollo del municipio.

