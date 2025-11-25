TEGA pide información sobre el polígono incluido en el PXOM de Valdoviño

Solicitan al ejecutivo información y el acceso público al documento Daniel Alexandre

La agrupación valdoviñesa de TEGA y en su nombre el candidato a los próximos comicios Juan José Pérez Fernández, ha solicitado información y el acceso público al estudio y redacción del PXOM con el fin de aclarar dudas que, explica, se están generando entre la vecindad con respecto al polígono que se plantea en el plan general del municipio.

Como indica TEGA, se les ha trasladado una preocupación “crecente e profunda” con respecto al PXOM y a los convenios que se están proponiendo a determinados propietarios para la creación de un polígono industrial.

Desde esta agrupación, y refiriéndose a información de afectados, aseguran que el proceso “non só ten dúbidas legais, senón tamén unha falta alarmante de transparencia e ética” por parte del ejecutivo local y de la empresa que se encuentra redactando el PXOM.

Desde TEGA se recuerda que en verano ya se alertó de esta situación y lejos de buscarle solución “está a xerar unha fonda inquietude social no municipio”, explica Pérez Fernández.

De hecho, el candidato apunta a que numerosos propietarios están valorando la creación de una plataforma de afectados ao sentirse á marxe da información esencial dun proceso urbanístico que pode condicionar o futuro das súas propiedades e do propio concello”.

Desde TEGA se reclama, por todo esto, que se facilite el acceso público a la documentación relacionada con este ámbito, que incluiría los criterios técnicos empleados para justificar la delimitación del polígono, los acuerdos existentes entre el actual grupo de gobierno y la empresa redactora del plan urbanístico, la justificación administrativa o urbanística de las aportaciones económicas solicitadas y la trazabilidad de las reuniones mantenidas con los vecinos y vecinas así como de la información que se les ha ofrecido.

TEGA recuerda que el PXOM no ha sido todavía aprobado inicialmente, por lo que ninguna propuesta de polígonos o ámbitos urbanísticos tienen validez definitiva, además de que los propietarios no están obligados a realizar aportación económica alguna en fases previas, ya que las posibles cargas solo se establecerían después de que el plan se tramite oficialmente.

La formación anima a los afectados a solicitar las actas de reuniones, los estudios justificativos del polígono o los informes técnicos pertinentes.