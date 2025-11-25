Medio Ambiente abre el canal de desagüe en el lago de A Frouxeira

Un momento de los trabajos en la mañana de este martes Daniel Alexandre

La Consellería de Medio Ambiente inició este martes los trabajos para abrir el canal artificial de desagüe en la laguna de A Frouxeira, en Valdoviño. Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta en Ferrol, acudió al arenal para supervisar la actuación, que responde al cumplimiento del Plan de Conservación de este espacio natural protegido.

La intervención se ha activado de manera controlada después de confirmarse que la lámina de agua había alcanzado la cota máxima permitida. Cabe recordar que el objetivo principal es prevenir el desbordamiento del humedal, evitando de esta manera las inundaciones que suelen afectar a los viales cercanos y el posterior colapso brusco de la barrera de arena.

Problema histórico

Durante la visita, la representante del ejecutivo autonómico explicó que el funcionamiento hidrológico del lago se ha visto alterado a lo largo del último siglo, principalmente debido a la actuación humana. Actualmente, el ciclo natural tiende a cerrar la comunicación con el mar, elevando el nivel del agua hasta provocar daños.

Para poner solución a este problema, restaurando el flujo natural y terminando con las innecesarias aperturas mecánicas en el futuro, la Xunta ha encargado un estudio técnico que espera recibir antes de que finalice el año. Este informe será clave para evaluar la retirada definitiva de la escollera, el dique de piedras artificial que actualmente tapona el sistema y favorece la acumulación excesiva de arena. La eliminación de esta barrera artificial permitiría recuperar, pues, la dinámica original del complejo litoral y reducir drásticamente los episodios de inundación.

Ramsar

El ejecutivo gallego recuerda que todas estas actuaciones se llevan a cabo bajo el protocolo del decreto que regula la conservación de A Frouxeira, un enclave de vital importancia medioambiental al ser el primer humedal de Galicia reconocido con la distinción internacional Ramsar.

La Xunta estudia retirar la barrera artificial de la laguna de A Frouxeira Más información

Según destacó Aneiros, la prioridad es garantizar el mejor estado posible para el sistema dunar y los hábitats naturales que alberga la zona, considerada uno de los puntos de mayor biodiversidad de la comunidad por su riqueza en flora y fauna protegida.