Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Medio Ambiente abre el canal de desagüe en el lago de A Frouxeira

El ejecutivo gallego ultima un estudio para evaluar los efectos que tendría la retirada del dique artificial

Redacción
25/11/2025 15:16
Valdoviño praia da Frouxeira apertura da Lagoa
Un momento de los trabajos en la mañana de este martes
Daniel Alexandre
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Consellería de Medio Ambiente inició este martes los trabajos para abrir el canal artificial de desagüe en la laguna de A Frouxeira, en Valdoviño. Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta en Ferrol, acudió al arenal para supervisar la actuación, que responde al cumplimiento del Plan de Conservación de este espacio natural protegido.

La intervención se ha activado de manera controlada después de confirmarse que la lámina de agua había alcanzado la cota máxima permitida. Cabe recordar que el objetivo principal es prevenir el desbordamiento del humedal, evitando de esta manera las inundaciones que suelen afectar a los viales cercanos y el posterior colapso brusco de la barrera de arena.

Problema histórico

Durante la visita, la representante del ejecutivo autonómico explicó que el funcionamiento hidrológico del lago se ha visto alterado a lo largo del último siglo, principalmente debido a la actuación humana. Actualmente, el ciclo natural tiende a cerrar la comunicación con el mar, elevando el nivel del agua hasta provocar daños.

Desagüe Lagoa Frouxeira

Para poner solución a este problema, restaurando el flujo natural y terminando con las innecesarias aperturas mecánicas en el futuro, la Xunta ha encargado un estudio técnico que espera recibir antes de que finalice el año. Este informe será clave para evaluar la retirada definitiva de la escollera, el dique de piedras artificial que actualmente tapona el sistema y favorece la acumulación excesiva de arena. La eliminación de esta barrera artificial permitiría recuperar, pues, la dinámica original del complejo litoral y reducir drásticamente los episodios de inundación.

Ramsar

El ejecutivo gallego recuerda que todas estas actuaciones se llevan a cabo bajo el protocolo del decreto que regula la conservación de A Frouxeira, un enclave de vital importancia medioambiental al ser el primer humedal de Galicia reconocido con la distinción internacional Ramsar.

Un momento de la visita de Ángeles Vázquez, este martes, a Valdoviño

La Xunta estudia retirar la barrera artificial de la laguna de A Frouxeira

Más información

Según destacó Aneiros, la prioridad es garantizar el mejor estado posible para el sistema dunar y los hábitats naturales que alberga la zona, considerada uno de los puntos de mayor biodiversidad de la comunidad por su riqueza en flora y fauna protegida.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Once titular del Racing en el partido contra el Arenteiro

El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su último partido liguero de 2025
Juan Quijano
Eva Anca, nutricionista del Hospital Ribera Juan Cardona

Trastornos del neurodesarrollo en niños y jóvenes: por qué la nutrición es clave en su abordaje
Redacción
Diego Pardiñas, durante un partido con el Marina Ferrol

El waterpolista Diego Pardiñas, del Marina Ferrol, llamado para una tecnificación de la RFEN
Redacción
Cabanas Escola Laica membros asociaciónTarde Piache

O asociacionismo fai a forza: Tarde Piache propón lecer e cultura en Cabanas
Rita Tojeiro Ces