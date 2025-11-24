Mi cuenta

Valdoviño

Los menores del CPI Atios de Valdoviño aprenden sobre aves rapaces nocturnas

El centro es uno de los 10 de la provincia en los que se desarrollará esta iniciativa provincial

Redacción
24/11/2025 16:19
Un momento del taller en el centro valdoviñés
Concello

Los niños y niñas 4º de Primaria del CPI Atios de Valdoviño tomaron parte este lunes en un taller medioambiental impulsado por la Diputación sobre aves rapaces nocturnas, guiado por los profesionales de la Asociación Alados.

El proyecto, que se llevará a cabo en diez centros educativos de la provincia, busca fomentar el conocimiento y la conservación de la biodiversidad desde la base, tal y como explicó la diputada Rosa Ana García. La iniciativa llegará también en la jornada de mañana martes a los menores de 3º, que aprenderán a identificar a cada uno de los animales, los peligros a los que se enfrentan, así como el papel que juegan para mantener el equilibrio de los ecosistemas.

Además de García, el alcalde, Alberto González, se acercó también al centro educativo para tomar parte en el taller, junto al edil de Deportes Sergio Saavedra y la directora del CPI Atios, Tania Ruanova.

