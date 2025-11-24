Mi cuenta

Valdoviño

El desagüe del lago de A Frouxeira se acometerá este martes

El Concello trasladó a la Xunta la pasada semana que se había alcanzado el nivel máximo de agua embalsada

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
24/11/2025 16:11
Imagen de archivo de la activación del protocolo en 2022
Imagen de archivo de la activación del protocolo en 2022
AEIG

La Xunta de Galicia activará este martes el protocolo de apertura de la laguna de A Frouxeira después del que el Consistorio le trasladase la pasada semana que se había alcanzado el nivel máximo de agua embalsada. De hecho, la zona del paseo peatonal que bordea el lago permanece cerrada al tránsito tras su inundación.

Imagen del paseo anegado

El paseo del lago de A Frouxeira: cerrado por inundación

Así las cosas, los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural procederán a realizar los trabajos para abrir la desembocadura incluidos en el Plan de Conservación del humedal.

Esta actuación se llevará a cabo pocos días después de que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunciase que el ejecutivo autonómico ha encargado un estudio técnico para evaluar el impacto que tendría sobre el entorno la retirada de la barrera artificial del complejo litoral, con el objetivo de facilitar, al mismo tiempo, el flujo natural en la zona.

Un momento de la visita de Ángeles Vázquez, este martes, a Valdoviño

La Xunta estudia retirar la barrera artificial de la laguna de A Frouxeira

Según señaló la responsable del departamento autonómico durante su visita al municipio el pasado martes, se prevé que los resultados de este informe estén listos antes de que culmine el año.

