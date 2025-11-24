El desagüe del lago de A Frouxeira se acometerá este martes
El Concello trasladó a la Xunta la pasada semana que se había alcanzado el nivel máximo de agua embalsada
La Xunta de Galicia activará este martes el protocolo de apertura de la laguna de A Frouxeira después del que el Consistorio le trasladase la pasada semana que se había alcanzado el nivel máximo de agua embalsada. De hecho, la zona del paseo peatonal que bordea el lago permanece cerrada al tránsito tras su inundación.
Así las cosas, los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural procederán a realizar los trabajos para abrir la desembocadura incluidos en el Plan de Conservación del humedal.
Esta actuación se llevará a cabo pocos días después de que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunciase que el ejecutivo autonómico ha encargado un estudio técnico para evaluar el impacto que tendría sobre el entorno la retirada de la barrera artificial del complejo litoral, con el objetivo de facilitar, al mismo tiempo, el flujo natural en la zona.
Según señaló la responsable del departamento autonómico durante su visita al municipio el pasado martes, se prevé que los resultados de este informe estén listos antes de que culmine el año.