Exposición

La masculinidad tradicional no cabe en las imágenes de noviembre en Valdoviño

María Fernández firma las fotografías que se exhiben este mes en la Casa da Cultura

Redacción
23/11/2025 22:04
La muestra “Anhelos” forma parte del programa “Somos e Contamos”
La muestra “Anhelos” forma parte del programa “Somos e Contamos”
Cedida

Este mes de noviembre se expone en la Casa da Cultura de Valdoviño “Anhelos: deconstrución da masculinidade tradicional”, una propuesta itinerante con fotografías de María Fernández que surge a raíz de la colaboración con el Concello de Sober. La selección da continuidad a la que se ofreció por estas mismas fechas el año pasado, “Inmarcesibles”, que se centraba en la belleza real de las mujeres.

En esta ocasión se pone el foco en los hombres que no encajan en el modelo tradicional de masculinidad y, dándoles visibilidad, se invita al visitante a reflexionar sobre la identidad en este sector y cómo el proceso de socialización suele conducir a encajarse en los arquetipos dominantes.

Alrededor de veinte fotografías integran la exposición, que se incluye en el programa del Concello de Valdoviño “Somos e Contamos”, con motivo del 25-N, que están protagonizadas tanto por mujeres como por hombres, la mayoría habitantes de Sober y localidades cercanas.

