Pago de indemnizaciones por ocupación para la ampliación de la DP 2502 en Valdoviño

Se actuará en la seguridad vial de la DP 2502 Cedida

Lo propietarios de terrenos afectados por las obras de ampliación y mejora de seguridad vial de la carretera provincial DP 2502 están convocados por la Diputación de A Coruña a un encuentro en el que se abordará también el pago de depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación.

Se llama así al encuentro a una treintena de personas y entidades, que deberán acudir el próximo 2 de diciembre a partir de las 10.45 horas a la antigua unitaria de Vilaboa, en Valdoviño.

Iniciadas as expropiacións para a ampliación e mellora da estrada DP-2502 ao seu paso por Valdoviño

El pago se realizará a los titulares de los terrenos afectados, que figuren como propietarios de los bienes o titulares de derecho expropiado, y tan solo se admitirán representantes de estos siempre que cuenten con la acreditación o poder que los autorice a ello.

Las personas interesadas pueden consultar en el Boletín Oficial da Provincia del 5 de noviembre la relación de propietarios afectados.

La actuación que está previsto ejecutar cuenta con un presupuesto de 420.879 euros y permitirá ampliar la plataforma de la carretera para conseguir un ancho total de 8,25 metros, con dos carriles de tres metros de ancho en cada sentido y con aceras para facilitar el tránsito de peatones