Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Pago de indemnizaciones por ocupación para la ampliación de la DP 2502 en Valdoviño

Se cita a los afectados el día 2 de diciembre

Redacción
21/11/2025 23:08
Se actuará en la seguridad vial de la DP 2502
Cedida

Lo propietarios de terrenos afectados por las obras de ampliación y mejora de seguridad vial de la carretera provincial DP 2502 están convocados por la Diputación de A Coruña a un encuentro en el que se abordará también el pago de depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación. 

Se llama así al encuentro a una treintena de personas y entidades, que deberán acudir el próximo 2 de diciembre a partir de las 10.45 horas a la antigua unitaria de Vilaboa, en Valdoviño.

Iniciadas as expropiacións para a ampliación e mellora da estrada DP-2502 ao seu paso por Valdoviño

Más información

El pago se realizará a los titulares de los terrenos afectados, que figuren como propietarios de los bienes o titulares de derecho expropiado, y tan solo se admitirán representantes de estos siempre que cuenten con la acreditación o poder que los autorice a ello.

Las personas interesadas pueden consultar en el Boletín Oficial da Provincia del 5 de noviembre la relación de propietarios afectados.

La actuación que está previsto ejecutar cuenta con un presupuesto de 420.879 euros y permitirá ampliar la plataforma de la carretera para conseguir un ancho total de 8,25 metros, con dos carriles de tres metros de ancho en cada sentido y con aceras para facilitar el tránsito de peatones

Te puede interesar

Una de las anteriores ediciones de la Festa dos Callos de Caranza, en La Salle

La tercera Festa dos Callos de Caranza se celebra este sábado en La Salle
Redacción
Centro de Salud Cabañas

El PSOE de Cabanas critica la falta de inversión autonómica en el municipio pese a las necesidades
Redacción
Actuación en los ríos del concello de Neda

La Xunta limpia los cauces de los ríos Basteiro y Belelle de Neda
Redacción
La presentación tendrá lugar en el Museo Mares de Cedeira

El relato sobre el naufragio de "La Isla", a los pies de la Torre de Hércules, llega a Cedeira
Redacción