Cerrado al tráfico todo este viernes el vial del paseo de A Frouxeira

El Ayuntamiento de Valdoviño ha informado de que el vial del paseo de la laguna de A Frouxeira, entre el cámping municipal y el inicio del camino de tierra, quedará cortado al tráfico rodado en la jornada de este viernes 21 de noviembre a partir de las 7.30 horas –y durante todo el día–.

Desde el Consistorio explican que el motivo son los trabajos de aglomerado del firme incluidos en el proyecto de la Diputación de A Coruña para habilitar la senda peatonal y ciclista entre A Frouxeira y el campo de fútbol de Meirás.

La Diputación licita la nueva senda peatonal y ciclista en Valdoviño por 377.248 euros Más información

El ejecutivo valdoviñés apunta, además, que a lo largo de esta semana ya se produjeron restricciones puntuales en la circulación de los vehículos por el avance de las obras.