Saltos de agua "increíbles" en una zona virgen y salvaje: el nuevo sendero equipado de Valdoviño

Valdoviño ha habilitado en Vilarrube el primer sendero equipado del municipio, un itinerario que discurre junto al río Ferrerías.

El Concello organiza el próximo 6 de diciembre una ruta guiada para conocerlo, una iniciativa que ha contado con muy buena aceptación por parte de los vecinos y vecinas, que han completado las plazas. La edila de Cultura y Turismo, Rosa Ana García, avanzó que se programará una nueva salida en fechas próximas, para la que se abrirá un nuevo plazo de inscripción.

Así las cosas, esta ruta parte del aparcamiento de la playa y culmina en las inmediaciones del embalse de As Forcadas. En los últimos meses, el Ayuntamiento encargó a la firma Portal Norte los trabajos de acondicionamiento de la senda –desde el diseño del itinerario hasta el desbroce de la maleza, además del equipamiento de algunos puntos con cables para facilitar el paso–.

“Ao longo de cinco quilómetros, poderemos descubrir unha zona virxe e salvaxe, con flora de ribeira autóctona e saltos de auga realmente incribles”, expone el Consistorio. El tiempo estimado para completar el sendero es de unas cuatro horas y su dificultad es media-alta.