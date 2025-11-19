Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Saltos de agua "increíbles" en una zona virgen y salvaje: el nuevo sendero equipado de Valdoviño

El Concello anuncia una próxima convocatoria tras la excelente acogida por parte de los vecinos

Redacción
19/11/2025 15:56
La dificultad del itinerario es media-alta
La dificultad del itinerario es media-alta
Concello

Valdoviño ha habilitado en Vilarrube el primer sendero equipado del municipio, un itinerario que discurre junto al río Ferrerías.

El Concello organiza el próximo 6 de diciembre una ruta guiada para conocerlo, una iniciativa que ha contado con muy buena aceptación por parte de los vecinos y vecinas, que han completado las plazas. La edila de Cultura y Turismo, Rosa Ana García, avanzó que se programará una nueva salida en fechas próximas, para la que se abrirá un nuevo plazo de inscripción.

Así las cosas, esta ruta parte del aparcamiento de la playa y culmina en las inmediaciones del embalse de As Forcadas. En los últimos meses, el Ayuntamiento encargó a la firma Portal Norte los trabajos de acondicionamiento de la senda –desde el diseño del itinerario hasta el desbroce de la maleza, además del equipamiento de algunos puntos con cables para facilitar el paso–.

Imagen del paseo anegado

El paseo del lago de A Frouxeira: cerrado por inundación

Más información

Ao longo de cinco quilómetros, poderemos descubrir unha zona virxe e salvaxe, con flora de ribeira autóctona e saltos de auga realmente incribles”, expone el Consistorio. El tiempo estimado para completar el sendero es de unas cuatro horas y su dificultad es media-alta.

Te puede interesar

Imagen de archivo de la caseta robada

Roban una de las casetas refugio para gatos instaladas en Cedeira
Verónica Vázquez
A alcaldesa, no centro, xunto aos edís de Obras e Urbanismo en Buios

Fene culmina cos traballos en Buios e avanza cos da senda peonil do Regueiro
Redacción
O presidente do organismo provincial facendo uso do bono do programa

A Deputación amplía ata o 3 de decembro o programa MercaNaVila
Redacción
Martina Aneiros en el taller cedeirés de Filomena Menacho

Refuerzo a la comercialización de artesanía en Ferrolterra con ayudas para seis talleres
Redacción