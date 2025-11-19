Valdoviño
Herida una mujer en una colisión entre dos coches en Valdoviño
Ocurrió en la tarde de este miércoles, en la AC-116
Una mujer ha resultado herida en la tarde de este miércoles tras el choque de dos vehículos en el kilómetro 7 de la AC-116, que corresponde con el municipio de Valdoviño.
Fue pasadas las 15.00 horas cuando la Central de Emerxencias del 112 Galicia recibió la alerta, trasladándose al punto la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 que trasladó a la víctima, con heridas de carácter leve, al hospital Ribera Juan Cardona.
Según las primeras pesquisas, fue al incorporarse uno de los coches de una pista secundaria a la vía principal cuando se habría producido la colisión.