Valdoviño

Herida una mujer en una colisión entre dos coches en Valdoviño

Ocurrió en la tarde de este miércoles, en la AC-116

Redacción
19/11/2025 17:47
Imagen de archivo de la AC-116
Imagen de archivo de la AC-116
Daniel Alexandre

Una mujer ha resultado herida en la tarde de este miércoles tras el choque de dos vehículos en el kilómetro 7 de la AC-116, que corresponde con el municipio de Valdoviño.

Fue pasadas las 15.00 horas cuando la Central de Emerxencias del 112 Galicia recibió la alerta, trasladándose al punto la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 que trasladó a la víctima, con heridas de carácter leve, al hospital Ribera Juan Cardona. 

Según las primeras pesquisas, fue al incorporarse uno de los coches de una pista secundaria a la vía principal cuando se habría producido la colisión.

