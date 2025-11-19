Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

El paseo del lago de A Frouxeira: cerrado por inundación

La Xunta anunció este martes que estudiará eliminar la barrera artificial de la laguna

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
19/11/2025 11:01
Imagen del paseo anegado
Imagen del paseo anegado
Concello

El Concello de Valdoviño anunció en la mañana de este miércoles el cierre al tránsito peatonal del paseo que bordea la laguna de A Frouxeira. El motivo no es otro que la inundación de la zona, una situación que el ejecutivo local ya ha trasladado a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta.

Es el departamento autonómico el encargado de activar el protocolo de apertura del humedal "unha vez que se constata o nivel máximo de auga embalsada" establecido por el Plan de Conservación de la zona, explica el Consistorio.

La conselleira Ángeles Vázquez visitó este martes, precisamente, el lago valdoviñés y anunció que la Xunta ha contratado un estudio técnico para evaluar la retirada de la barrera artificial del complejo litoral, con el objetivo de facilitar el flujo natural en la zona.

Un momento de la visita de Ángeles Vázquez, este martes, a Valdoviño

La Xunta estudia retirar la barrera artificial de la laguna de A Frouxeira

Más información

Te puede interesar

El pulpo, protagonista de la tradición culinaria de Galicia

Nacen los Premios da Cociña Galega: un tributo a la tradición, a los productos, a los profesionales y a los referentes que dan sabor a Galicia
Redacción
A Solaina acogió la concentración de Pimera Nacional, con Celta Ingenieros como anfitrión

Triunfo “in extremis” para Panadería Santy sin gluten y Tijeritas La Pelu de Sixto
Redacción
La delegación del RSM cerró un gran Campeonato de España

Mateo Sanmartín y Candela Pérez, rey y reina del Mediterráneo
Miriam Tembrás
Castelao en 1941, en Bos Aires, pintando máscaras para "Os vellos non deben de namorarse"

Segue a pegada do “poliédrico” Castelao en Ferrolterra, que se rememora polo 2025
Rita Tojeiro Ces