El paseo del lago de A Frouxeira: cerrado por inundación

Imagen del paseo anegado Concello

El Concello de Valdoviño anunció en la mañana de este miércoles el cierre al tránsito peatonal del paseo que bordea la laguna de A Frouxeira. El motivo no es otro que la inundación de la zona, una situación que el ejecutivo local ya ha trasladado a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta.

Es el departamento autonómico el encargado de activar el protocolo de apertura del humedal "unha vez que se constata o nivel máximo de auga embalsada" establecido por el Plan de Conservación de la zona, explica el Consistorio.

La conselleira Ángeles Vázquez visitó este martes, precisamente, el lago valdoviñés y anunció que la Xunta ha contratado un estudio técnico para evaluar la retirada de la barrera artificial del complejo litoral, con el objetivo de facilitar el flujo natural en la zona.