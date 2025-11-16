Curso de ofimática para personas desempleadas o en riesgo de vulnerabilidad social en Valdoviño

Imagen de archivo de un curso en Valdoviño Cedida

El Concello de Valdoviño organiza una nueva acción formativa del Plan Municipal Mellora. Se trata de un curso de ofimática avanzada de 40 horas, que está dirigido a vecinos y vecinas en situación de desempleo y vulnerabilidad social. Muchos de los asistentes han sido derivados de los propios Servizos Sociais.

El curso comienza este lunes y se desarrollará hasta el 22 de diciembre, en horario de 9.15 a 12.20 horas, los lunes y miércoles y de 9.10 a 11.00 horas, los jueves. Es la tercera edición del Plan Mellora, tras el curso de obtención del carné de conducir y el de alfabetización básica, con el objetivo de ampliar la formación y las oportunidades de inserción laboral.