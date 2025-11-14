“As formas do amor” abre el telón de la Casa da Cultura de Valdoviño en una nueva actuación de Vén o Venres

Verdeveras Expresións Artísticas en "As formas do amor" Agadic

La compañía Verdeveras Expresións Artísticas será la protagonista de este mismo viernes 14, a las 20.00, en el ciclo Vén o Venres que se celebra en el auditorio de la Casa da Cultura de Valdoviño.

“As formas do amor” es el título de la representación, con entrada libre y gratuita, que propone una historia para salir con buen sabor de boca. La pieza fue coproducida con el Centro Dramático Galego y dirigida por Gena Baamonde, con texto firmado por María Ángeles Iglesias.