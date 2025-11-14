Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Teatro

“As formas do amor” abre el telón de la Casa da Cultura de Valdoviño en una nueva actuación de Vén o Venres

La compañía Verdeveras Expresións Artísticas coproduce la pieza con el Centro Dramático Galego

Redacción
14/11/2025 13:05
Verdeveras Expresións Artísticas en "As formas do amor"
Verdeveras Expresións Artísticas en "As formas do amor"
Agadic

La compañía Verdeveras Expresións Artísticas será la protagonista de este mismo viernes 14, a las 20.00, en el ciclo Vén o Venres que se celebra en el auditorio de la Casa da Cultura de Valdoviño

“As formas do amor” es el título de la representación, con entrada libre y gratuita, que propone una historia para salir con buen sabor de boca. La pieza fue coproducida con el Centro Dramático Galego y dirigida por Gena Baamonde, con texto firmado por María Ángeles Iglesias.

Te puede interesar

Samson (izquierda), durante un partido contra el Celta

El Baxi Ferrol incorpora a la alero Clementine Samson
Juan Quijano
Neda maleza río Basteiro y ponte de Pename

Augas de Galicia responde a Neda sobre el permiso para limpiar el río Basteiro
Redacción
El ideal gallego

El Área aborda la importancia de los cribados en los primeros meses de gestación
Montse Fernández
Imagen de archivo del reparto en la capilla franciscana

La Orden Tercera reparte este viernes en Ferrol el pan de Santa Isabel con chocolate
Redacción