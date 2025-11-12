Mi cuenta

Valdoviño

Tradición, historia y cultura en el III Foro dos Vivos sobre las rutas a San Andrés de Teixido

La cita tendrá lugar el próximo 30 de noviembre, bajo una gran carpa a los pies de la capilla de la Virxe do Camiño

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
12/11/2025 17:33
II Foro dos Vivos
II Foro dos Vivos
Concello

A los pies de la capilla de la Virxe do Camiño de Valdoviño, en Porto do Cabo, se celebrará el próximo 30 de noviembre bajo una gran carpa la tercera edición del Foro dos Vivos. Se trata de una iniciativa que organiza la asociación vecinal y Eufundevivo, un encuentro sobre los caminos a San Andrés de Teixido.

En él tomarán parte un buen número de relatores, que hablarán desde su experiencia en diferentes ámbitos sobre las tradiciones, la historia, la cultura, la integración y la conexión en esta ruta de peregrinación.

Núcleo del santuario cedeirés

El núcleo de San Andrés de Teixido atrajo durante el pasado verano a cerca de 50.000 personas

Más información

Entre ellos se encuentra Loli Rubido (Roteiros Lexendarios), el investigador local Pepe Riola y la actriz y gestora cultural Soledad Felloza. También Paula Gárate, de la ASCM, y el impulsor de Eufundevivo, Sergio Muíño.

Acerca de la conexión en el territorio hablarán representantes de los diferentes municipios e instituciones relacionados con el camino a San Andrés de Teixido.

Como ya es habitual, la cita tendrá también un apartado gastronómico, con la degustación de productos de la zona y caldo –con la receta tradicional de las Caldupeiras–.

II Foro dos Vivos
II Foro dos Vivos
Concello

