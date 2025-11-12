Valdoviño
La hostelería de Valdoviño descubre las posibilidades culinarias de los productos del mar
Más de 30 personas tomaron parte en un showcooking, en el marco del programa Ondas de Sabor del GALP
El proyecto Ondas de Sabor, impulsado por el Concello de Valdoviño a través de las ayudas concedidas al GALP A Mariña-Ortegal, ofreció a los vecinos y vecinas del municipio una sesión formativa para la hostelería local.
El showcooking tuvo lugar en la sala de exposiciones de la Casa da Cultura, con la asistencia de unas 35 personas.
La actividad corrió a cargo de los cocineros Diego Fernández y Jordi Fernández, del restaurante Fame Kanalla.