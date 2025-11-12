La hostelería de Valdoviño descubre las posibilidades culinarias de los productos del mar

Un momento del showcooking Concello

El proyecto Ondas de Sabor, impulsado por el Concello de Valdoviño a través de las ayudas concedidas al GALP A Mariña-Ortegal, ofreció a los vecinos y vecinas del municipio una sesión formativa para la hostelería local.

El showcooking tuvo lugar en la sala de exposiciones de la Casa da Cultura, con la asistencia de unas 35 personas.

La actividad corrió a cargo de los cocineros Diego Fernández y Jordi Fernández, del restaurante Fame Kanalla.