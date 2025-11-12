Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

La hostelería de Valdoviño descubre las posibilidades culinarias de los productos del mar

Más de 30 personas tomaron parte en un showcooking, en el marco del programa Ondas de Sabor del GALP

Redacción
12/11/2025 17:24
Un momento del showcooking
Un momento del showcooking
Concello

El proyecto Ondas de Sabor, impulsado por el Concello de Valdoviño a través de las ayudas concedidas al GALP A Mariña-Ortegal, ofreció a los vecinos y vecinas del municipio una sesión formativa para la hostelería local.

El showcooking tuvo lugar en la sala de exposiciones de la Casa da Cultura, con la asistencia de unas 35 personas.

Cocina marinera, de la mano del chef Adrián Pérez, en la Casa da Cultura de Valdoviño

Más información

La actividad corrió a cargo de los cocineros Diego Fernández y Jordi Fernández, del restaurante Fame Kanalla.

Te puede interesar

Feira do Gando Vacún de Moeche @Emilio Cortizas (10)

Moeche organiza el día 22 una charla informativa sobre la dermatosis nodular contagiosa
Redacción
Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 21 de noviembre

Cabanas ampliará el saneamiento en A Veiga-Batán por 50.000 euros
Redacción
II Foro dos Vivos

Tradición, historia y cultura en el III Foro dos Vivos sobre las rutas a San Andrés de Teixido
Verónica Vázquez
El vicepresidente provincial, Xosé Regueira

La Diputación lleva su marca “A paisaxe que sabe” a Alicante
Redacción