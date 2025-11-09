Mi cuenta

Valdoviño

El proyecto “Divulmar” incide desde Valdoviño en la protección de la riqueza marina

La iniciativa es una apuesta del GALP A Mariña-Ortegal

Redacción
09/11/2025 17:05
Un momento de la presentación del proyecto impulsado por el GALP
Un momento de la presentación del proyecto impulsado por el GALP
Concello

El Océano Surf Museo de Valdoviño acogió este fin de semana el proyecto “Divulmar”, una iniciativa impulsada por el GALP A Mariña-Ortegal que busca contribuir a la conservación, protección y conocimiento de la riqueza marina de la zona.

El alcalde, Alberto González, inauguró la iniciativa en la Casa da Cultura, en un evento en el que también tomaron parte la gerente del GALP, Rosana González, y los ediles Rosa Ana García y Benito Vega.

