El proyecto “Divulmar” incide desde Valdoviño en la protección de la riqueza marina

Un momento de la presentación del proyecto impulsado por el GALP Concello

El Océano Surf Museo de Valdoviño acogió este fin de semana el proyecto “Divulmar”, una iniciativa impulsada por el GALP A Mariña-Ortegal que busca contribuir a la conservación, protección y conocimiento de la riqueza marina de la zona.

El alcalde, Alberto González, inauguró la iniciativa en la Casa da Cultura, en un evento en el que también tomaron parte la gerente del GALP, Rosana González, y los ediles Rosa Ana García y Benito Vega.