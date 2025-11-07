Valdoviño incide en la necesidad de disponer de un instituto que tenga Formación Profesional

Un momento de la última sesión plenaria en Valdoviño Concello

El Ayuntamiento de Valdoviño reclamará de nuevo a la Xunta de Galicia que dote al municipio de un instituto de Educación Segundaria que cuente con una oferta de FP básica. Lo hará tras la aprobación en pleno de una moción presentada por el ejecutivo, que contó con los votos favorables de los socialistas y nacionalistas. El PP, explican desde el Consistorio, se opuso a la propuesta al incluir otros puntos con los que los populares estaban en desacuerdo –demandar más fondos para el Fondo de Cooperación Local y aumentar en 500 millones las prestaciones para garantizar servicios públicos en el rural para equiparar los derechos a la zona urbana–.

El alcalde, Alberto González, explica que estas instalaciones educativas son “unha débeda histórica” con la localidad que no se recoge en los presupuestos autonómicos para 2026. “O desenvolvemento de Valdoviño está na educación e pasa por lograr a implantación do instituto”, remarcó el regidor.

En la sesión plenaria se rechazó, en embargo, la moción presentada por el PP sobre la tasa de recogida de basuras. Los populares sostienen que “o goberno local, co apoio do BNG, móstrase a favor de que os veciños paguen máis impostos” y censuran el “afán impositivo e recadador do Goberno central”, calificando el modelo de gestión de residuos de la Xunta de “ordenado, tecnicamente solvente e legalmente blindado”.

González incide en que el incremento del canon impuesto por Sogama “non repercutirá nos veciños e veciñas”, al no aumentar este año el recibo. A este respecto, recuerda que el Concello se ha adherido a la tasa reducida ofrecida por el organismo y que la mayor concienciación de la ciudadanía local ha permitido aumentar el reciclaje. Recuerda, también, que con el nuevo contrato del servicio de recogida ya se adaptó la tasa –en función de la frecuencia–.

Mientras, el pleno dio luz verde a una moción del Bloque Nacionalista Galego relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección a las víctimas.